Blue Coast 发售25伙3房户全数沽清 单日套现约5亿

长实与港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸Blue Coast，今日以先到先得形式发售的25伙3房单位已全数沽清，套现约5亿元。

另外，项目推出15伙位于1A座的4房单位将于明日起（3月2日）以招标形式发售。

长实营业部副首席经理杨桂玲表示，今日推出的25伙3房单位迅速获市场承接，反映买家对项目质素及地段的高度信心。她续指，明日将以招标形式推出的15伙4房单位，预期将吸引追求空间及景致的换楼客及投资者，对销情感乐观，相信可再创项目的售价及呎价新高。

Blue Coast 全系列迄今已累售1,129伙，套现金额逾194亿元。