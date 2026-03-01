新盘连续13个月「破千」成交 SIERRA SEA登卖楼王 业界料本月迎大阳春

即使2月适逢农历新年，节日气氛浓厚，但新盘市场气氛仍然畅旺。综合《一手住宅物业销售资讯网》及市场消息，上月新盘市场至少录1,400宗成交，连续13个月「破千」，创《一手新例后》实施以来最长纪录，惟按月比较则跌43%；当中以西沙SIERRA SEA 2B期累沽584伙膺月榜首；而中环雅盈峰及启德柏蔚森系列分别售出43及41宗。

马年楼市呈骏马奔腾之势，上月新盘未有全新项目推出发售，整体成交以货尾主导，仍录至少1,400宗交投，为去年2月起连续13个月录得逾千宗成交，更创自2013年4月底《一手新例》实施以来最长纪录，亦是最多成交的月份，不过对比1月的2,455宗，按月少约43%，惟较去年同期1,228宗则升约14%。

SIERRA SEA两房连花园778万沽

一手市场昨单日录约18宗成交，其中多个畅销楼盘均有进帐。包括上月成交量最多的新地旗下西沙SIERRA SEA 2B期昨以招标形式售出3座地下1楼G室，面积384方呎，2房间隔，附连304方呎花园，成交价777.8万，呎价20,255元，该盘上月初两轮销售即沽清后至今共售出584伙，一举登上2月新盘卖楼王宝座。

而盈大地产及资本策略发展的中环雅盈峰，昨亦连沽4伙，套现7305.92万，其中12楼B室，面积511方呎，2房间隔，以1992.9万成交，呎价3.9万，创同类单位成交价及呎价新高。另外，项目亦将于明日起接连2日合共推售7伙。

该盘自上月连番推出单位招标，合共出43伙，单月套现约12.62亿，当中多个成交均创项目新高纪录，包括26楼A室，面积1,608方呎，属4房连双套设计，成交价9,710.4万，呎价高达60,388元，成交价及呎价齐创项目新高。

柏蔚森上月沽42伙 呎价破顶

由新世界伙拍远东发展启德柏蔚森系列销情不俗，在上月售出42伙，其中柏蔚森III 1座21楼C室，成交价1,555.8万，呎价26,870元，呎价创标准分层单位新高。项目昨日亦录有新成交，售出1座18楼B室，面积382方呎，2房间隔，以946.9万成交，呎价约24,788元。

维港汇II开放式610万成交

信和与会德丰地产牵头伙拍嘉华及爪哇合作发展的维港汇II，昨售出3B座5楼G室，面积278方呎，开放式间隔，单位以610.07万成交，呎价约21,945元。

美联高级董事布少明指，2月整体成交下滑主要受农历新年长假影响，购买力离港令成交放缓，加上月内未有全新楼盘推售，成交主要以货尾撑场，因此表现未及1月亮眼，不过整体气氛相当不俗。未来本月预计有多个全新盘陆续推出，加上农历新年后交投复常，料本月将迎「大阳春」，可录约2,500宗一手成交。

