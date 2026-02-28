雅盈峰连沽4伙 套现7305万

盈大地产及资本策略发展的中环雅盈峰，今日再以招标形式售出4伙。其中12楼B室，成交价1,992.9万元，呎价高达39,000元，创项目同类单位双新高。

盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，项目至今已累售49伙，总销售金额突破15亿元，成绩理想，充份反映市场对中半山优质新盘的殷切需求。即使在农历新年假期，买家查询及参观意欲仍然高涨，市场购买力持续释放，尤其对具备地段优势且具稀缺豪宅项目，需求更为强劲。

陈惠慈亦提到，不少买家参观项目展销厅后，对项目的地理优势、开则设计、私隐度及会所配套均表示非常满意。他们认为在中半山区内，要同时具备全新落成、品牌建筑及完善会所的新盘选择极为有限，加上项目楼花期短，因此入市决定更为果断。

是次招标售出的4伙单位均属于PRIME COLLECTION系列，包括5楼A及B室，9楼F室，以及12楼B室，提供1房至2房套间隔，面积介乎380至635方呎，成交价由1,368万至2,146.3万元，呎价由33,800元至39,000元，合共套现7,305.92万元。

其中12楼B室成交价及呎价更同创PRIME COLLECTION户型单位新高，成交价1,992.9万元，呎价高达39,000元，可见买家为觅心头好，积极把握入市良机，充分反映市场对优质豪宅的信心。项目于短短两日内累售10伙，合共套现近1.8亿元。