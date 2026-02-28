新盘乘势抢攻下周齐开价 瑧玥刚上楼书 首汇力吸各路客

楼市气氛向好，发展商积极推盘，新世界部署推出马年首个项目，旗下尖沙咀瑧玥昨日上载楼书，预计下周开放示范单位及公布首张价单，项目共提供64伙，主打开放式及1房户。发展商表示，项目公布命名后频获查询，不乏资深投资客及港漂专才。

瑧玥昨日上载楼书，项目共提供64伙，涵盖开放式及1房户型，开则分布亦甚具特色，其中住宅首层3楼至10楼，清一色为开放式户型，每层设有4伙，共提供28伙，占整个项目约44%，标准单位面积介乎201至213方呎，当中包括2伙位于3楼的特色户，其中A室面积171方呎，属项目最细单位，附设有57方呎平台；至于D室面积175方呎，附设有48方呎平台。

项目11楼至顶层25楼均属1房户型，每层只设3伙，合共提供36伙，占项目约56%，单位均属标准户型，面积介乎255至266方呎。

新世界营业及市务部总监何家欣表示，项目自昨日命名后接获大量查询，当中不乏资深投资者和频繁穿梭香港及内地的港漂专才，他们看好项目仅步行约4分钟至高铁站的独有优势，坐拥完善交通配套，收租回报看高一线，开则方正实用，设计时尚灵活，是最受投资者追捧的户型，同时适合单身贵族，项目将于下周开放示范单位，亦会公布首张价单。

瑧玥频获投资专才客查询

何家欣续称，随住高铁站上盖商业项目、兴建中的艺术广场大楼以及甲级商厦群落成，成为「西九高铁艺文商圈2.0」新地标，势必吸引跨国企业相继进驻，租务需求强劲 ，投资潜力看高一线，加上去年瑧尔推售时即日沽清全数单位，大量向隅客有意认购压轴项目。

集团由于去年推售的九龙城瑧博及尖沙咀瑧尔均有投资客以全层式扫入单位，是次推售瑧玥，录得不少资深投资者查询，故项目亦将设全层式认购程序，方便大手客扫入单位。

同系黄竹坑滶晨II昨日以招标形式售出2座27楼P2室，面积1158方呎，属4房双套，连一个停车位售价4460.9万，呎价38522元。项目迄今累售773伙，占全盘近94%，套现逾134亿。

恒基将推4盘涉2000伙

恒基旗下红磡首汇推售部署亦见加快，发展商表示预计最快下周上载楼书及公布首张价单，预计将于下月进行首轮销售，料吸各路客。发展商同时亦公布新一年将推出4个全新项目，共涉约2000伙。

恒基物业代理董事及营业（一）部总经理林达民表示，首汇现时正积极筹备推售工作，预计最快下周可上载项目楼书及公布首张价单，同时亦将视乎进度决定开放示范单位，预计将在3月内进行发售。

首汇主打中大型单位 设4房大宅

林达民续称，首汇主打中至大型单位，其中2房及3房户型占全盘逾6成，同时亦设有4房单位，全面回应市场不同层面需要，同时亦补充区内大单位供应不足的问题。

林达民亦补充，部门截至日前合共售出约240伙，套现约40亿。而部门旗下红磡MIDTOWN SOUTH系列至今售出约1340伙，套现约70亿，其中THE HADDON售出约433伙，占全盘逾95%，现时剩余约20伙余货待售；BAKER CIRCLE．GREENWICH则仅剩1伙待售；必嘉坊·迎汇则售出约96%；必嘉坊．曦汇现时有不少单位正在出租，租约最快至2027年中，预计收回单位后以交吉形式再推售。

至于未来部署，林达民提到目前有2个楼盘将会在年内推售，包括土瓜湾东维港湾区壹沐2期，以及旺角庙街16至20号住宅项目，另外亦有2伙则正部署于年内推出，其中包括MIDTOWN SOUTH第6期。

林达民亦表示，年内亦有机会推出古洞北住宅项目，有见古洞北地铁站最快将在2027年7月至12月之间开放，因此预期现时开售后入伙后不久即可乘搭地铁，加上邻近北区配套亦陆续兴建及发展，因此认为现时推盘属适合时机。若成功推售，预计将成为区内第一个开售项目。4个新盘合共提供约2000伙。

发展商亦介绍项目仅1伙的顶层特色户，单位为29楼A室顶层天际特色户，面积850方呎，4房1套设计，附445方呎平台及719方呎天台。