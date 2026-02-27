Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒基（一）部今年推4盘涉2000伙 红磡首汇最快下周开价

新盘速递
更新时间：14:41 2026-02-27 HKT
发布时间：14:41 2026-02-27 HKT

恒基旗下发展项目红磡首汇，今日公布项目顶层特色户户型图，预计下周上载楼书及公布首张价单，3月发售。而部门于今年亦料推售4个新盘，共涉约2,000伙。

恒基物业代理董事及营业（一）部总经理林达民表示，单位主打中大型单位，补充区内大单位供应不足问题。项目料备受市场期待，因此最快下周上载楼书及公布首张价单，下月开售。

林达民亦提到，部门今年截至2月26日共售出约240伙，合共套现逾40亿。部门年内料推售4个新盘，合共提供约2,000伙，包括土瓜湾东维港湾区壹沐2期、庙街住宅项目、古洞北住宅项目及BAKER CIRCLE第6期。

发展商亦率先介绍首汇仅1伙的顶层特色户，单位为29楼A室顶层天际特色户，面积850方呎，4房1套连梗厨及工作室设计，附连合共445方呎私人平台及719方呎私人天台。

