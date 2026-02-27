Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新世界新盘瑧玥上楼书 提供64伙 面积201呎起 步行4分钟达高铁站

2026-02-27
2026-02-27

新世界旗下马年头炮新盘瑧玥，今日上载售楼说明书，提供64伙，包括62伙标准单位及2伙连平台特色户，标准户面积介乎201至266方呎，全属开放式及1房单位。下周初开放示范单位予传媒参观。

新世界营业及市务部总监何家欣表示，项目自昨日命名后接获大量查询，当中不乏资深投资者和频繁穿梭香港及内地的港漂专才，他们看好项目仅步行约4分钟至高铁站的独有优势，坐拥完善交通配套，收租回报看高一线。

随住高铁站上盖商业项目、兴建中的艺术广场大楼以及甲级商厦群落成，成为「西九高铁艺文商圈2.0」新地标，势必吸引跨国企业相继进驻，租务需求强劲 ，投资潜力看高一线。加上去年瑧尔推售时即日沽清全数单位，大量向隅客有意认购压轴项目。

