幸荟平台户每呎2.32万沽创新高

益兆及俊和合作发展的长沙湾新盘幸荟自去年底推售以来反应热烈，今日成功招标售出2楼E室，单位面积185方呎，附连634方呎平台，成交价430万元，呎价高达23,243元。益兆集团控股副总裁林浩表示，成交呎价再创项目新高，足见项目备受买家及投资者欢迎。

俊和物业发展集团总经理何俊威说，项目至今沽出84伙，累计总成交额达3.2亿元，当中最高成交楼价达606.5万元，而最高成交呎价达23,243元。项目近日已启动交楼入伙程序，相信可以即买即住或放租之后会加速销情，成交宗数及呎价均有望再创记录。

益兆集团控股销售及营销总监黄诗咏表示，随着减息期开始、人才持续流入以及新盘热销的带动下，同系的旺角隽荟最后一伙连天台的特色户亦顺利沽售，全盘可出售单位已全部售罄，总成交额达5亿元。

俊和物业发展控股物业发展高级经理潘燿基表示，有见两个项目均获得不俗销情，未来公司会全力筹备位于土瓜湾的重建项目，地盘面积约9,100方呎，详情将会在之后适时公布。