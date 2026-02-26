海瑅湾I上楼书  提供罕有4房海景大宅

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城新盘海瑅湾I，刚上载楼书。

信和田兆源表示，海瑅湾I刚上载楼书，项目共提供1,266伙。

信和执行董事田兆源表示，海瑅湾 I 刚上载楼书，项目共提供1,266伙，户型多元化，包括1房至4房，主打2房户型；项目所有3房及4房单位均户户向海，享开扬蓝塘海峡至将军澳海湾美景。项目将于短期内公布最新销售部署。

高层海景4房大宅。

海瑅湾 I 提供区内极罕有四房双套+工作间(连洗手间)全海景大宅，全盘仅有14伙，单位位处第1A座极高层A单位（56楼或以上），面积1,154方呎，享广阔开扬海景，料将受市场追捧。