Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海瑅湾I上楼书  提供罕有4房海景大宅

新盘速递
更新时间：18:00 2026-02-26 HKT
发布时间：18:00 2026-02-26 HKT

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城新盘海瑅湾I，刚上载楼书。

信和田兆源表示，海瑅湾I刚上载楼书，项目共提供1,266伙。
信和田兆源表示，海瑅湾I刚上载楼书，项目共提供1,266伙。

信和执行董事田兆源表示，海瑅湾 I 刚上载楼书，项目共提供1,266伙，户型多元化，包括1房至4房，主打2房户型；项目所有3房及4房单位均户户向海，享开扬蓝塘海峡至将军澳海湾美景。项目将于短期内公布最新销售部署。

高层海景4房大宅。
高层海景4房大宅。

海瑅湾 I 提供区内极罕有四房双套+工作间(连洗手间)全海景大宅，全盘仅有14伙，单位位处第1A座极高层A单位（56楼或以上），面积1,154方呎，享广阔开扬海景，料将受市场追捧。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
被告彭励进否认2项强奸罪受审。资料图片
18岁女疑饮加料大麻啤酒后晕眩遭强奸 男同事否认两罪受审
社会
7小时前
30岁港男亮身家呻穷想揾快钱拍拖 网民劝检讨开支 自爆月入万零花7年储$100万｜Juicy叮
30岁港男亮身家呻穷想揾快钱拍拖 网民劝检讨开支 自爆月入万零花7年储$100万｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
2小时前
上海客「扑机票」昨夜来港买豪宅 老业主挨眼瞓签约 终午夜前1.2亿成交 悭税270万
上海客「扑机票」昨夜来港买豪宅 老业主挨眼瞓签约 终午夜前1.2亿成交 悭税270万
楼市动向
5小时前
香港贸发局推「创业快线」计划 助本地初创踏上成功大道
创科资讯
3小时前
江旻憓收「一男子」利是甜笑回应 向记者派利是须三度「补飞」｜Kelly Online
江旻憓收「一男子」利是甜笑回应 向记者派利是须三度「补飞」｜Kelly Online
政情
8小时前
湿疹新配方！港大研发湿疹新配方全线断货 购买渠道/补货日期/每月设限购？
保健养生
9小时前