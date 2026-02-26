高临天际特色户造价望创新高

资本策略执行董事何乐辉出席新春活动时表示，预计上半年楼价将平稳向上发展，料有单位数字升幅。今年将继续销售佐敦弥敦道350号高临，天际特色户有望创新高。

何乐辉指，高临共提供259伙，至今共售出252伙，套现约23.8亿元。项目已届现楼，今年将积极推售余下7个单位，包括最后一个天际特色大宅，其中第A2座31楼A室，面积1,452方呎，连64方呎平台及386方呎天台，位处项目顶楼可享开扬维港海景，有望挑战项目售价及呎价新高。

未来推盘方面，何乐辉指，铜锣湾信德街项目为单幢式项目，仅设约40余伙，主打中小型单位，最快今年下半年推出，为区内近年罕有一手项目新供应，相信吸引区内年轻家庭。

另外，集团位于中环威灵顿街160至164号项目，现时正于规划阶段，将提供约120个单位，同样以中小型单位及少量特式单位为主，为区内专业人士提供新供应

马年楼市方面，何乐辉预计，上半年楼价将平稳向上发展，料有单位数字升幅。《财政预算案》提高超级豪宅印花税，料对整体楼市影响轻微。加上豪宅供应珍罕，楼市市况向好，料亿元以上物业不会因印花税增加而减价出售，整体亿元豪宅成交量将续创新高。而集团旗下超级豪宅项目去年亦屡录成交，反映整体豪宅市场有市有价。

同时预料投资者继续将资金重投物业市场，加上内地买家及专才来港置业气氛活跃，带动成交，故料市区新盘潜力仍可睇高一线。

未来一年集团会继续物色适合地段，密切留意政府卖地，旧楼收购或者土地的二手买卖，并不排除与其他财团或发展商合作买地，从多元管道补充土地储备。

