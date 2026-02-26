中环雅盈峰加推5伙 下周一招标 已累积成交金额逾13.5亿

由盈大地产及资本策略发展的中环雅盈峰，加推5伙于下周一（3月2日）以招标形式发售。

盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，雅盈峰开售以来表现突出，仅一个多月，截至今日已累积成交39伙、总成交金额逾13.5亿元。最高成交呎价达60,388元，期间亦吸引不乏大手买家购入整层单位。有见市场反应持续热烈，发展商决定加推5伙，连同将于未来2日招标发售9伙，未来数日合共会有14伙单位陆续登场，进一步满足市场需求。

盈大地产市务助理总经理李嘉儿表示，到目前为止，买家及参观客人当中，内地及本地客人比例分别约6成及4成，而投资者与自用买家比例亦相当平均。我们观察到不少买家选择雅盈峰，均因为钟情项目难得的中半山稀缺豪宅地段，步行约7分钟直达中环站。

盈大地产高级销售经理郭庭丰表示，农历新年期间项目仍录得数百组准买家预约参观，其中不少为内地买家特意把握春节假期来港睇楼；亦有居于山顶及中半山的家庭客，有意购入作自住或长线投资。项目今日早前上载最新销售安排，加推5伙，分别为3楼B及C室、5楼C及F室，以及12楼D室，面积介乎380至635方呎，属1房至2房套间隔，定于下周一(3月2日)以招标形式发售。