新世界尖沙咀盘命名瑧玥 计划日内上楼书 最快3月内开售

新世界旗下尖沙咀新盘于今日正式命名瑧玥（GRAND AUSTIN BOHEMIAN），发展商指项目涉约60伙，预计日内上载楼书，下周初将率先开放示范单位供传媒参观，下月开售。

新世界营业及市务部总监何家欣指，瑧玥涉60伙，提供开放式及1房单位，预计于日内上载项目楼书，并将于下周初率先开放示范单位供传媒参观。价钱将参考九龙站一带楼盘近期成交价。项目预计关键日期为2028年3月31日，楼花期约25个月。

何家欣续指，去年开售的两个同系列项目瑧尔及瑧博均录即日沽清佳绩，市场亦有不少相关投资向隅客，相信项目开售同样会引起抢购热潮。是次项目预计同样会推售一次过推售全盘所有单位，另外亦料设大手层购环节，不过仍会预留一定单位供一般买家入市。

何家欣亦提到，集团旗下在售货尾亦有新部署，由集团牵头发展的黄竹坑站港岛南岸滶晨系列将于今日更新价单，仅余9伙2房及2房1房将划一提价5%。

