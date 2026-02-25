新世界年内推5盘 涉及约3660伙

新世界发展营业及市务部总监何家欣今日出席团拜时表示，项目集团于去年合共售出逾2,200伙，连同车位合共套现逾348亿元，创集团5年新高。集团本年上半年将聚焦推售3个项目，涉约660伙。

何家欣提到，集团今年将率先推售尖沙咀BOHEMIAN系列全新住宅项目，提供约60伙。项目同系列住宅项目、于去年推售的柯士甸瑧尔于推出时即日沽清全盘单位，不少瑧尔投资向隅客于近日查询项目相关资讯。项目将在明日正式命名及公布最新部署，预计3月内开售。

何家欣续指，九龙塘玫瑰街豪宅项目滶蕴，提供约100伙，同样会在第一季推售。至于与港铁合作发展的大围站柏傲庄系列压轴一期柏傲庄III，预计将于上半年以现楼形式发售。柏傲庄近日于二手市场上亦有不少获利个案，反映项目深受市场追捧。

而在售项目方面，何家欣提到由集团牵头发展的黄竹坑站港岛南岸滶晨系列自推出以来市场反应不俗，项目3房及4房大宅仅余最后40伙，预计于短期内调高招标意向价。而集团与远东发展合作的启德柏蔚森由于项目余货不多，将部署于短期内加价。

何家欣亦透露，集团于下半年将有2个全新项目部署推售，包括与招商局蛇口工业区控股合作发展的粉岭马适路大型商住项目，预计提供约2,300伙，以及与华润置地（海外）合作发展的元朗南项目，料涉700伙。

对于上调亿元豪宅印花税，何家欣表示，据政府指该类型单位占整体成交约0.3%，因此相信对成交影响不大。此外，集团旗下亿元单位亦于预算案前成交，因此未有过多影响。

而对新一份《财政预算案》，何家欣认为市场近期气氛转好，租金转好吸引投资客入市，另外亦吸引租客「转租为买」，加上专才优才及投资移民政策亦带动内地及海外买家入市，因此在投资客及用家刚需求强劲的情况下，新一份预算案虽然未有过多利好措施，但市场仍然属健康发展，看好后市。