Blue Coast更新价单 加价约5%

新盘速递
更新时间：16:17 2026-02-25 HKT
发布时间：16:17 2026-02-25 HKT

长实与港铁合作发展的黄竹坑站Blue Coast开始交楼，今更新价单为个别单位提价，幅度约5%。另上载新销售安排，共推40伙，其中25伙周日（3月1日）起以先到先得开售，最新折实平均呎价约26,339元，并在下周一（3月2日）招标推15伙。

长实营业部首席经理郭子威表示，《财政预算案》较贴地务实，在科研、金融及北都发展都提供方向，继续吸引不同专才，相信本港楼市能受支持。认为这类精英人士首选市区豪宅项目，故相较其他住宅物业今年价钱升10%，市区豪宅项目能跑赢大市，录逾10%升幅。

对于调高超级豪宅印花税，郭子威指，该类单位成交宗数实在不多，据政府表示，仅占约0.3%成交。此外，本港超级豪宅具独特吸引力及升值潜力，吸引内地，甚至海外买家选购，相信影响不大。

郭子威继指，为回应豪宅客入市需求，今更新价单及上载销售安排，为《财政预算案》后首个公布新销售安排的项目。于周日以先到先得形式推出25间3房价单单位，包括2A座B室和D室，以及2B座E室及H室，单位面积介乎728至792方呎，以最高折扣率计算，1,833.2万至2,151.5万元，折实呎价24891至27833元，折实平均呎价约26,339元。然后下周一招标推15伙。

长实营业部副首席经理杨桂玲指，由于项目已届现楼，付款办法亦会有所修订，提供2个新付款方式，其中90天成交期计划可享受最高11.5%折扣，买家需付5%首期，然后95%余额在90天内缴付。

另提供210天付款办法，折扣率最高达9%，买家需先付5%楼价，然后分两次加付各5%，余下85%就在210天成交。上述两个同时适用于价单单位及招标单位。

杨桂玲说，在更新价单中另为个别单位提价，定价提高约3%，连同削减的折扣优惠，部分单位价钱料有约5%升幅。

杨桂玲称，项目仅余96伙，货量不多，4房单位就继续以惜售态度推盘，并持续按市况调整价钱，有信心能录新高成交。

