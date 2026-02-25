DEEP WATER SOUTH 6A期频获查询 最快明上楼书

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑上盖港岛南岸第6期DEEP WATER SOUTH 6B期推售在即，发展商亦陆续接获不少有关1房及2房户查询，有见及此将于最快明日上载项目6A期楼书，并料以价单形式推售。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，项目6B期即将开售，与此同时亦接获不少有关1房、2房及细3房的相关查询，为满足市场需求，将于最快明日上载项目6A期楼市，主打1房及2房户，并预计以价单形式推售，料受用家及投资客追捧。

黄光耀续指，随著现时股票市场表示造好，加上整体经济环境不俗，因此料先主力推售项目6B期，随后再推售6A期。

黄光耀续指，随著现时股票市场表示造好，加上整体经济环境不俗，因此料先主力推售项目6B期，随后再推售6A期。

对于新一份《财政预算案》调高亿元以上住宅物业交易印花税，黄光耀称现时亿元物业成交量稳定上升。虽然市场整体均希望降低而非调高相关印花税，不过对豪宅市场而言亿元物业占整体成交量一小部分，加上相关物业买家有一定实力，因此认为未有太大影响，并指只要经济好买家数量就会持续增加。

美联高级董事布少明指，超级豪宅需求强劲，根据一手物业销售资讯网及市场消息指，去年逾5,000万元一手成交量录约386宗，其中港岛区占约195宗，逾亿元成交高达约71宗，而今年截至目前33宗逾亿元成交中，有约28宗为港岛区一手，反映港岛区超级豪宅备受追捧。

美联董事李颂贤提到，目前港岛南岸租务需求殷切，且租金表现理想，加上港铁南港岛线（西段）规划及设计工作即将起动，预计港岛南岸项目在交通上更具优势。随著预期区内租金将进一步上升，料DEEP WATER SOUTH呎租可达80元水平，租金回报率约4厘。