云向示位首曝光 预计一周内开价 料推大单位招标

永泰发展的粉锦公路新盘云向，今首度开放示范单位，并于周内率先开放予指定人士参观，预告最快在未来一周内开价，同时不排除推出大单位招标。

永泰执行董事兼销售及市务总监杨聪永指出，云向今首度开放示范单位，将于周三、四率先开放予指定人士参观，细单位需求多，预计一周内开价，将涵盖高尔夫球场景及市景两边单位。同时，招标步伐收集中，不排除同步推出大单位招标。

市况方面，他估计今年楼价升8%至11%。有见近3个月，一手方面，例如去年12月及今年1月份，平均单日逾70宗成交，甚至传统淡季农历新年2月每一日平均约50宗，交投量持续，加上一手库存越来越少，库存量约1.8万伙。

永泰助理销售总监梁富华说，是次开放2个无改动示范单位，楼层高度最高达 3.5 米，其中28楼B7室，面积445方呎，2房连储物室间隔，客饭厅间隔方正，长逾4米，阔约2.35米，外连面积超过40方呎的三合一露台，向西南，厅房同向，望高尔夫球场翠景。另外28楼C6室，面积292方呎，1房设计。

云向28楼B7室示位相：

云向28楼C6室示位相：