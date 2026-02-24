Blue Coast 1期批满意纸 明发价单推售余货 即睇现楼示范单位

长实与港铁合作发展的黄竹坑Blue Coast已届今日开放全新现楼示范单位，项目将于明日（25日）公布最新价单及销售安排。

长实营业部副首席经理杨桂玲表示，Blue Coast 1期农历新年前获批转让同意书，项目展开交楼程序，集团亦部署推出1期尚余单位发售，现时1期尚余71伙，当中包括27伙3房，以及44伙4房，3房将以发价单方式推售，4房将继续以招标方式发售，市况向好，售价及招标意向价将有调升空间。

杨桂玲续称，至于2期Blue Coast II今年至今共售出15伙，全为4房户型，套现5.3亿。

长实营业部首席经理郭子威表示，Blue Coast 两期项目共提供1200伙，迄今已售出1104伙，套现约189亿，整个项目合共尙余96伙待售，今年一手及二手成交均有大幅增长，楼价亦已触底回升，相信今年楼价料有10%升幅，当中较看好港铁沿线新盘，会跑赢大市，明日财政预算案公布，相信会有利好经济措施推出，经济向好，产生连带关㡳火，楼市便跟随向好。