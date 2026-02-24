Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑜意录逾千查询 部署周内上楼书

新盘速递
更新时间：15:25 2026-02-24 HKT
发布时间：15:25 2026-02-24 HKT

华懋旗下尖沙咀瑜意最快周内上载楼书，项目设164伙，设开放式至2房，主打1房，项目至今暂收逾1,000个查询，不乏投资客有意大手入市。

华懋销售及市场总监封海伦表示，楼书将于周内上载，项目设164伙，提供户型涵盖开放式至2房，其中主打1房，另设特色户。封海伦说，项目所在区域供应珍贵，至今录逾1,000查询，约7成为本地客，3成为内地客，亦不乏有意选购多伙的大手客。项目设2个示范单位，将按推盘步伐短期内开放。

单位面积274至462方呎

华懋销售总经理陈慕兰指出，项目单位面积274至462方呎，层与层之间高度约3至3.5米。其中主打的1房设107伙，占整体65%，面积约285至315方呎；1房连储物室单位就设12伙，占整体7%，面积349方呎。

华懋销售经理吴锡麟就介绍，项目16楼B室，面积291方呎，为1房间隔，单位不设露台及工作平台，空间更见实用。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

