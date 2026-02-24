Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DEEP WATER SOUTH 6B期录5000查询 最快下月初推招标

新盘速递
更新时间：14:07 2026-02-24 HKT
发布时间：14:07 2026-02-24 HKT

会德丰地产及港铁合作发展的黄竹坑DEEP WATER SOUTH 部署推出6B期，发展商表示项目迄今录5000个查询，预计最快下月初公布销售安排。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，旗下黄竹坑DEEP WATER SOUTH 6B期自上载楼书后频获查询，迄今已录得5000个查询，包括曾购买集团豪宅人士、家族人士等，其中港岛查询占约70%、九龙及新界分别占20%及10%，亦有部份为内地客，整体约60%为用家、投资约占40%。

黄光耀续称，项目本周四将率先供有兴趣人士率先参观展销厅及示范单位，随后将供预约参观，由于先推6B期全为3、4房大户，将以招标方式推售，最快下月初公布首张销售安排，推出单位以招标方式发售，项目定价参考同区多个项目，近期亦录得不俗成交，个别单位成交呎价达4万以上。

DEEL WATER SOUTH 提供10万方呎会所及园林，会德丰地产助理董事兼总经理(商务)余丽珠表示，园林栽种植物有逾110种品种，提供法式生活元素，设有法式茶园、绿茵滚球场、绿意烧烤等。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

