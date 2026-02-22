启德海湾2期部署短期推出 嘉华冀预算案推利好楼市措施

启德海湾由嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展，嘉华国际发展及租务总监（香港地产）尹紫薇表示，踏入马年，楼市气氛明显回暖，随著经济稳步向好，减息周期展开，准买家及投资者看好启德区的发展潜力，启德海湾第1期自去年11月首推第2C座，成绩理想，持续录得成交。

启德海湾今年累售87伙

踏入2026年不足两个月内，项目已售出87伙，平均成交呎价逾20,600元。启德海湾至今累售742伙，套现逾60亿元。

尹氏续指，期望本周财政司司长公布的《财政预算案》，会推出利好楼市的措施，为香港经济及楼市带来好消息，亦将与合作伙伴密切留意市场走势，部署短期推出启德海湾第2期，以回应市场需求。

另外，该盘今日举行新春团拜，出席人士包括尹紫薇、会德丰地产助理董事兼总经理（商务）余丽珠，以及中国海外地产助理总监何家宜等一众合作伙伴亲临启德海湾，并主礼切金猪仪式，和一众代理朋友拜年贺福，共庆新禧。在新一年祝贺各位马年吉祥、万事如意，心想事成！踏入马年，祝愿楼市继续畅旺，如骏马奔腾，马驰千里创高峰！

