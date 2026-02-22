马年新盘首个周六单日沽22伙 雅盈峰呎价高见3.55万 朗天峰连天台866万成交

踏入丙午马年首个周六，新盘市场单日录约22宗成交，最瞩目为中环雅盈峰以招标方式再沽5伙，每呎最高3.55万，单日套现逾9,178万；而元朗朗天峰亦以招标沽2伙，包括一伙天台特色户以每呎1.82万沽；另外，启德栢蔚森II亦售出2户，呎价高见2.28万。

雅盈峰开售至今售出39伙

由盈大地产及资本策略合作发展中环豪宅新盘雅盈峰，昨日以招标方式发售新一批单位，即日沽出5伙低层单位，套现约9,178.65万；该批单位位于PRIME COLLECTION的7楼B至E室及6楼A室，面积介乎380至635方呎，属1房至2房套间隔，成交价由1,292万至2,152.65万，呎价由33,700至35,500元。

售价最高单位为6楼A室，面积635方呎的2房套间隔，成交价2,152.65万，呎价约33,900元。而呎价最高单位则为7楼B室，面积511方呎，同为2房套户型，呎价约35,500元，成交价1,814.05万。

盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，市场反应持续升温，项目至今共售出39伙，累积销售金额已超过13.5亿，充分展现市场对优质豪宅的殷切需求。

朗天峰招标形式连沽2伙

另边厢，不少余货项目亦添成交，由嘉里发展的元朗现楼新盘朗天峰，以招标形式连沽2伙，合共套现1,454.32万。其中2座27楼D室的天台特色户，面积476方呎，2房连梗厨间隔，附连163方呎平台及332方呎天台，成交价866.32万，呎价18,200元；而1B座23楼F室，面积365方呎，2房户开放式厨房设计，以588万成交，呎价约16,110元。

栢蔚森II两房874万成交

新世界及远东合作发展的启德栢蔚森II连沽2伙，其中2座19楼D室，面积383方呎，2房间隔，单位以874.2万成交，呎价22,825元。而2座12楼J室，面积287方呎，1房间隔，成交价610.9万，呎价约21,286元。

另外，新世界伙帝国、资本策略、丽新发展及港铁合作发展的黄竹坑站上盖新盘港岛南岸滶晨II售出2座42楼H室，面积494方呎，2房间隔，以1,347.8万成交，呎价27,283元。

维港汇II开放式587万沽出

由信和、会德丰地产、嘉华及爪哇合作发展的西九龙维港汇II售出3B座2楼G室，面积256方呎，开放式间隔，附连58方呎平台，以587.3万成交，呎价22,941元。

会德丰地产与港铁合作发展的将军澳日出康城PARK SEASONS，亦录新成交，为2A座61楼A室，面积437方呎，2房间隔，以752.7万售出，呎价17,224元。

太古地产发展柴湾海德园售出3座11楼G室，面积554方呎，2房间隔，成交价944.1万，呎价约17,042元。

世茂旗下BEACON PEAK最新沽售6座8楼B室，面积1,535方呎，4房2套间隔，连私人电梯大堂，单位以2,993.25万成交，呎价19,500元。