Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

华懋年内推6盘 尖沙咀瑜意率先登场

新盘速递
更新时间：16:29 2026-02-21 HKT
发布时间：16:29 2026-02-21 HKT

华懋销售部今日(大年初五)举行新春团拜，华懋销售及市场总监封海伦表示，集团于马年部署推售6个项目，包括3个全新项目及3个在售现楼项目，共计约2300个单位。全新项目包括已于农历新年前正式命名的尖沙咀瑜意、港铁东涌项目及大埔滘住宅项目；而3个在售现楼项目则包括何文田港铁站上盖瑜一、西贡白沙湾WHITESAND COVE与薄扶林VICTORIA COAST。

重点项目为尖沙咀瑜意，合共提供164伙，主要为1房及2房户型。项目地理位置优越，位处尖沙咀核心地段，步行约1分钟即达港铁站，前往香港西九龙高铁站亦仅约5分钟，预料将受到投资者及上车客青睐。

最快第四季推东涌项目

另一市场焦点项目为最快于第四季推售港铁东涌项目，涉约2000伙，为东涌近十年来最大规模住宅项目，主打1房及2房单位。项目邻近港铁东涌站、港珠澳大桥及香港国际机场，料可吸纳用家及投资者客源。同样有望于今年第四季登场之大埔滘住宅项目，则提供170伙，设有独立屋及分层单位，坐落大埔传统豪宅区，背山面海，主打追求生活质素换楼客。

现楼项目方面，何文田瑜一自推出以来累售694伙，总成交金额突破116亿元，持续备受追捧。项目计划最快于农历新年后首度推出瑜一．天海极罕有天台特色单位招标，料有机会刷新何文田站最高成交纪录。至于西贡白沙湾WHITESAND COVE，至今累售10伙，套现逾2.5亿元，销情持续，集团正考虑农历新年后开放全新示范单位。薄扶林VICTORIA COAST累售12伙，套现逾3.2亿元，将继续采惜售策略，并保留部份单位作长线收租用途。

另外，封海伦更率领销售部团队，联同各大代理行管理层共聚一堂，喜迎马年，祝贺大家在新一年一马当先、马到功成、龙马精神！现场气氛热闹，除有醒狮助兴，更邀得「财神」惊喜现身，向在场嘉宾大派福气。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
时事热话
5小时前
日本福冈有兽父强奸两名亲女。iStock
日本福冈兽父连环强奸 15岁长女诞「胞弟」14岁次女要堕胎
即时国际
6小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
6小时前
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
时事热话
2026-02-20 13:27 HKT
「三嫂」戚美珍被出卖最真实状态 老人斑涌现双眼无神 网民惊讶比实际年龄苍老20年？
「三嫂」戚美珍被出卖最真实状态 老人斑涌现双眼无神 网民惊讶比实际年龄苍老20年？
影视圈
6小时前
特朗普签令加征10%全球关税 2月24日生效为期150天 适用已达成贸易协议国家
02:06
特朗普签令加征10%全球关税 2月24日生效为期150天 适用已达成贸易协议国家
即时国际
6小时前
财政司副司长黄伟纶今日召开记者会，公布大埔宏福苑长远居住安排方案。
01:58
政府收购宏福苑7座业权 未补价每呎$8000 已补价$10500 总收购价68亿
社会
3小时前
70年代当红花旦自揭「好胜」险毁婚姻 一场大病险变植物人悟出真谛：都唔可以用离婚去解决
70年代当红花旦自揭「好胜」险毁婚姻 一场大病险变植物人悟出真谛：都唔可以用离婚去解决
影视圈
7小时前
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
影视圈
2026-02-20 13:30 HKT