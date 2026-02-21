华懋年内推6盘 尖沙咀瑜意率先登场

华懋销售部今日(大年初五)举行新春团拜，华懋销售及市场总监封海伦表示，集团于马年部署推售6个项目，包括3个全新项目及3个在售现楼项目，共计约2300个单位。全新项目包括已于农历新年前正式命名的尖沙咀瑜意、港铁东涌项目及大埔滘住宅项目；而3个在售现楼项目则包括何文田港铁站上盖瑜一、西贡白沙湾WHITESAND COVE与薄扶林VICTORIA COAST。

重点项目为尖沙咀瑜意，合共提供164伙，主要为1房及2房户型。项目地理位置优越，位处尖沙咀核心地段，步行约1分钟即达港铁站，前往香港西九龙高铁站亦仅约5分钟，预料将受到投资者及上车客青睐。

最快第四季推东涌项目

另一市场焦点项目为最快于第四季推售港铁东涌项目，涉约2000伙，为东涌近十年来最大规模住宅项目，主打1房及2房单位。项目邻近港铁东涌站、港珠澳大桥及香港国际机场，料可吸纳用家及投资者客源。同样有望于今年第四季登场之大埔滘住宅项目，则提供170伙，设有独立屋及分层单位，坐落大埔传统豪宅区，背山面海，主打追求生活质素换楼客。

现楼项目方面，何文田瑜一自推出以来累售694伙，总成交金额突破116亿元，持续备受追捧。项目计划最快于农历新年后首度推出瑜一．天海极罕有天台特色单位招标，料有机会刷新何文田站最高成交纪录。至于西贡白沙湾WHITESAND COVE，至今累售10伙，套现逾2.5亿元，销情持续，集团正考虑农历新年后开放全新示范单位。薄扶林VICTORIA COAST累售12伙，套现逾3.2亿元，将继续采惜售策略，并保留部份单位作长线收租用途。

另外，封海伦更率领销售部团队，联同各大代理行管理层共聚一堂，喜迎马年，祝贺大家在新一年一马当先、马到功成、龙马精神！现场气氛热闹，除有醒狮助兴，更邀得「财神」惊喜现身，向在场嘉宾大派福气。