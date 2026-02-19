Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盘销情稳 两日沽约17伙 雅盈峰限量加推招标 柏蔚森柏景峰连录成交

新盘速递
马年初至，市面喜气欢腾，新盘市场假期首两日共录逾17宗成交，最瞩目为中环雅盈峰连沽10伙，套现逾2.5亿，随即加推7伙招标发售；而启德柏蔚森一个2房户以每呎2.17万成交；另外，油塘柏景峰再添成交，呎价约1.76万沽出1房户。

由盈大地产及资本策略合作发展的中环雅盈峰，于大年初一以招标方式沽出10伙，套现逾2.5亿。该批单位成交价介乎1827.84万至5101.5万，呎价约34300至47500元。

雅盈峰大年初一招标售10户

上述成交中有8伙来自项目的PRIME COLLECTION，分别为9楼A至D室及10楼A至D室，面积介乎511至635方呎，属2房至2房套间隔，成交价介乎1827.84万至2263.775万，呎价约34300至36470元；其中，10楼A室，面积635方呎，以2263.775万成交，呎价35650元。

另外2伙则来自CENTRUM COLLECTION，分别为15楼A及B室，面积1029及1074方呎，属3房1套及3房双套房连化妆间及工作间间隔，成交价分别为4424.7万至5101.5万，呎价约43000至47500元；而15楼B室，面积1074方呎，以5101.5万成交，呎价约47500元。该盘项目开售短短一个月内累售32伙，合共套现逾11.71亿。

雅盈峰随即上载新一张销售安排，将于年初五（21日）以招标形式推售7伙，位于6楼A室，以及7楼全层A至F室，面积介乎380至635方呎，属1房至2房套间隔。

柏蔚森II两房户858.5万成交

亦有不少新盘余货连录成交，新世界及远东合作发展的启德柏蔚森II于昨最新售出2座17楼C室，面积395方呎，2房间隔，以858.5万成交，呎价21734元。另外，据市场消息指，恒基旗下红磡必嘉坊．曦汇亦录有新成交，售出7楼B室。

信和伙拍资本策略及港铁合作发展的油塘柏景峰亦售出3座26楼C5室，面积299方呎，1房间隔，单位最新以526.68万售出，呎价约17615元。

101 KINGS ROAD每呎2.77万沽

宏安旗下北角新盘101 KINGS ROAD销情持续，售出8楼D室，面积440方呎，2房间隔，成交价1220.1万，呎价约27730元。

由中国海外旗下启德维港．双钻亦于大年初一售出3伙，成交价由614.1万至645.1万，呎价20402至21151元。


 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

