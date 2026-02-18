Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

华懋于瑜一天台特色户举行「新春烟花庆典」

新盘速递
更新时间：21:13 2026-02-18 HKT
发布时间：21:13 2026-02-18 HKT

华懋及港铁合作发展的何文田站上盖物业发展项目瑜一，今日（18日）首度于瑜一．天海天台特色单位举办新春烟花庆典，邀请多位地产界嘉宾一同欣赏农历新年烟花汇演，共贺新春佳节。

华懋封海伦(左二)指，集团对新一年项目销售充满信心。
华懋封海伦(左二)指，集团对新一年项目销售充满信心。

一众嘉宾齐聚于瑜一．天海第1A 座高层特色大宅，俯瞰维多利亚港璀璨烟花。凭借项目优越的地理优势，位于整个何文田站向南最前排位置，居高临下，可饱览维港两岸壮丽景色，感受浓厚热闹节日气氛。现场更设有多款贺年美点与特色饮品，让来宾亲身体验瑜一结合便利与雅致的理想生活。

封海伦：新一年项目销售充满信心

华懋销售及市场总监封海伦表示，是次活动不仅能与业界好友共贺新岁，让嘉宾在浓厚的节日气氛中，亲身感受瑜一优越景观与地利优势。集团对新一年项目销售充满信心，有见近日豪宅市场成交持续畅旺，亦收到不少客人对项目特色单位的垂询，为回应市场需求，计划最快于农历新年后首度推出瑜一．天海极罕有天台特色单位招标，预料将刷新何文田站最高成交纪录。

瑜一系列自推出以来备受市场追捧，至今已累售694伙，总成交金额突破116亿元。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
6小时前
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
8小时前
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
5小时前
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
影视圈
2小时前
新年派错$500利是畀看更 港女心痛求救 行内人爆「潜规则」：收到大额利是会...｜Juicy叮
新年派错$500利是畀看更 港女心痛求救 行内人爆「潜规则」：收到大额利是会...｜Juicy叮
时事热话
4小时前
屎水淹全家！公屋2楼新年惊变「黄金屋」 物管人揭低层「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
屎水淹全家！公屋2楼新年惊变「黄金屋」 物管人揭低层「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
时事热话
7小时前
26岁港男离奇陈尸台北五星级酒店 疑未按时退房职员查看揭发
00:45
26岁港男陈尸台北五星级酒店 警方初步调查：排除他杀
两岸热话
2小时前
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
投资理财
2026-02-17 10:38 HKT
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
影视圈
2026-02-17 12:00 HKT
Banker弃高薪转卖珍珠奶茶 老板以为「疯了」 如今变年收入45亿全球品牌
Banker弃高薪转卖珍珠奶茶 老板以为「疯了」 如今变年收入45亿全球品牌
投资理财
7小时前