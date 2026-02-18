华懋于瑜一天台特色户举行「新春烟花庆典」

华懋及港铁合作发展的何文田站上盖物业发展项目瑜一，今日（18日）首度于瑜一．天海天台特色单位举办新春烟花庆典，邀请多位地产界嘉宾一同欣赏农历新年烟花汇演，共贺新春佳节。

华懋封海伦(左二)指，集团对新一年项目销售充满信心。

一众嘉宾齐聚于瑜一．天海第1A 座高层特色大宅，俯瞰维多利亚港璀璨烟花。凭借项目优越的地理优势，位于整个何文田站向南最前排位置，居高临下，可饱览维港两岸壮丽景色，感受浓厚热闹节日气氛。现场更设有多款贺年美点与特色饮品，让来宾亲身体验瑜一结合便利与雅致的理想生活。

封海伦：新一年项目销售充满信心

华懋销售及市场总监封海伦表示，是次活动不仅能与业界好友共贺新岁，让嘉宾在浓厚的节日气氛中，亲身感受瑜一优越景观与地利优势。集团对新一年项目销售充满信心，有见近日豪宅市场成交持续畅旺，亦收到不少客人对项目特色单位的垂询，为回应市场需求，计划最快于农历新年后首度推出瑜一．天海极罕有天台特色单位招标，预料将刷新何文田站最高成交纪录。

瑜一系列自推出以来备受市场追捧，至今已累售694伙，总成交金额突破116亿元。

