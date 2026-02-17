中环雅盈峰马年即沽10伙 单日套现逾2.5亿

盈大地产及资本策略合作发展的中环雅盈峰踏入马年，于大年初一(17日) 以招标售出10伙，单日极速套现逾2.5亿元，为新一年打响头炮。有见市场反应热烈，发展商宣布乘势加推7伙，涵盖一房至两房一套户型，将于大年初五（21日）招标发售。

盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，借此佳节，祝愿大家龙马精神，一马当先，马到功成，骏业宏兴！项目单日招标售出共10伙，十全十美，套现逾2.5亿元，成交宗数及金额不仅刷新项目单日最高纪录，更一举夺下马年市场开局双料冠军，为项目迎来开门红。

陈惠慈续指，项目开售短短一个月内累售32伙，销售金额近12亿元，成绩令人鼓舞，足见市场对项目的肯定！另外，香港豪宅成交屡创新高，远超去年同期，创近年峰值。宏观经济带动，稀缺供应加上买家对优质物业的渴求，多重因素带动下，我们对今年豪宅市场非常乐观，豪宅更看高一线。

是次于大年初一招标售出的单位中，共有8伙来自 PRIME COLLECTION分别为9楼A至D室及10楼A至D室，成交价介乎1,827.84万至 2,263.775万元，呎价由34,300至36,470元，属两房至两房一套间隔，面积介乎511至635方呎；买家一致对项目的开则情有独钟，认为其空间布局比市场上绝大部分同类单位更为宽敞舒适，在同区豪宅市场中实属罕见，难以觅得替代之选。

另外2伙则来自CENTRUM COLLECTION 分别为15楼A及B室，成交价分别为4,424.7万至 5,101.5万元，呎价由43,000至47,500元，面积1,029方呎及1,074方呎，属三房一套及三房两套房连化妆间及工作间间隔。10个单位合共套现逾2.5亿元，创项目单日成交新高。

所有单位均座向东南，面向占地60万方呎的香港动植物公园及香港公园双园延绵翠绿，成就繁华市中难得的静谧奢居。而且项目附有设备完善的住客会所，当中包括半山豪宅区罕有约 25 米户外游泳池The Pool等。

是次加推单位共7伙，涵盖PRIME COLLECTION系列的 6楼A室，以及 7楼全层A至F室，提供宽敞一房至两房一套间隔，面积介绍380至635方呎，将于大年初五（21日）以招标形式发售，满足市场对中半山稀缺豪宅的殷切需求。

