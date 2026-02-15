Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雅盈峰招标沽2伙 单日套现逾9394万 加推三房户

新盘速递
盈大地产及资本策略合作发展的中环雅盈峰，今日（15日）以招标形式售出2伙三房户，单日套现9,394.95万元；并加推2伙三房户，于大年初四（20日）招标发售。

中环展销厅新春照常营业

盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，项目自推出以来一直备受市场追捧，单计周未两日，已成功售出8伙，合共套现近2亿元，反映市场对豪宅的强烈需求。为回应准买家的热烈查询，位于中环的展销厅将于新春期间照常营业。

项目最新售出的单位为CENTRUM COLLECTION系列的16楼C及17楼B室，属3房1套房及3房2套房连化妆间及工作间间隔，面积分别为1,017及1,074方呎。成交价分别为4,261.23万及5,133.72万元，单位均坐拥东南优越朝，可饱览占地60万方呎的香港动植物公园，更能远眺香港公园双园延绵翠绿，以及礼宾府、中环及金钟一带繁华景致。

其中17楼B单位更设超宽敞8米景观横厅犹如私人宴会厅，每一次招待宾客皆可自豪展示顶级双园城市全景，社交场合尽显品味与地段优势。

项目截至今日（15日）已招标售出22伙，套现逾9亿元。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

