黄竹坑Blue Coast拟农历新年后推余货 长实郭子威：全年楼价看升10%

新盘速递
更新时间：14:33 2026-02-15 HKT
发布时间：14:33 2026-02-15 HKT

长实营业部首席经理郭子威表示，集团与港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸Blue Coast，已获批转让同意书，集团计划农历新年假期后，马上展开推售余货工作。

展望马年香港楼市，郭子威预期将延续蛇年触底反弹走势，迎来量价齐升的上行周期，全年楼价升幅有望达10%，低息环境、政策利好持续释放置业需求，股市财富效应与人才流入提供支撑，形成供平过租、换楼需求及豪宅市场将成为楼市升幅的核心动力。

启德Victoria Blossom等马年登场

马年预计将推出多个全新项目，包括波老道21号第2期、启德Victoria Blossom、元朗锦田北锦泰路及与市建局合作发展的土瓜湾项目。

郭子威连同长实营业部副首席经理杨桂玲、长实高级营业经理梁焯铿、长实营业经理陈咏慈及詹勋荣祝愿各位一马当先购入心仪单位。

即将踏入马年，郭子威连同长实营业部副首席经理杨桂玲、长实高级营业经理梁焯铿、长实营业经理陈咏慈及詹勋荣祝愿各位一马当先购入心仪单位、马上成功荣登业主。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

