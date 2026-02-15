Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长实部署农历年后推4盘涉1600伙 启德花语海最瞩目 郭子威：全年楼价看升10%

新盘速递
更新时间：10:15 2026-02-16 HKT
发布时间：14:33 2026-02-15 HKT

楼市料已重回上行周期，发展商密锣紧鼓部署农历新年后推盘计划，长实率先预告马年有望推售4个全新项目，共涉近1600伙，包括中半山波老道豪宅项目2期、启德花语海系列、元朗锦泰路项目，及与市建局合作的土瓜湾项目，其中以启德花语海最为瞩目，共涉723伙。预期今年楼市在利好因素支持下换楼客及豪宅客成主要动力，全年楼价升幅有望达10%。

长实营业部首席经理郭子威展望马年香港楼市，预期将延续蛇年触底反弹走势，迎来价量齐升的上行周期，全年楼价升幅有望达10%。低息环境、政策利好持续释放置业需求，股市财富效应与人才流入提供支撑，形成供平过租，换楼需求及豪宅市场将成为楼市升幅的核心动力。

郭子威连同长实营业部副首席经理杨桂玲、长实高级营业经理梁焯铿、长实营业经理陈咏慈及詹勋荣祝愿各位一马当先购入心仪单位。

郭子威另预告，马年将推出多个全新项目，包括中半山波老道豪宅项目21 BORRETT ROAD第2期、启德新盘花语海、元朗锦田北锦泰路项目，及与市建局合作发展的土瓜湾项目。

其中21 BORRETT ROAD第2期项目提供66个单位，已属现楼，可按发展商意欲决定推盘步伐。事实上，项目1期备受豪宅买家追捧，月前才新录得逾2亿大额成交，项目11楼01号室，面积2945方呎，属5房2套连储物房间隔，成交价逾2.1亿，呎价约71425元。

花语海规模瞩目

至于启德花语海实属提及的楼盘中规模较大的一个，分为三期发展，合共提供1005个单位，当中第1期及第2期由6座住宅组成，分别提供307伙及416伙，涵盖1房至3房间隔，该2期项目均已获批预售楼花，预计最快均于明年落成。至于余下的第3期，发展商曾透露，集团将会因应市况，分阶段推盘，第3期会视乎建筑进度，决定申请预售的步伐。

花语海首两期已获批预售可随时推，共涉723伙。

公司旗下另外一个有机会于马年推出的楼盘为与市建局合作的土瓜湾项目，位于鸿福街、启明街及荣光街，涉及两个相邻地盘，于2022年由长实以59.96亿投得，每放呎楼面地价约11382元。整个项目料提供约1000伙，其中启明街28号项目于去年8月入纸申请预售，提供474伙，预计落成日期为2028年9月30日，楼花期约两年半多。

而长实旗下的新界元朗锦泰路18号项目，提供327个单位，预计于2027年12月底落成，距今大约22个月多。翻查资料，发展商于去年1月入纸为项目申请预售，截至上月底仍在待批中。

事实上，除一众全新盘外，长实旗下多个新盘的余货单位近日接连获承接，例如油塘亲海駅II日前标售项目最后2伙分层2房，成交价710.2万至718万，由「转租为买」的用家购入。发展商提供置业优惠，买家除可获赠购物礼券、代缴印花税及车位优先认购权；若选购指定单位可获赠全屋家具。同系的洪水桥#LYOS，以及与新地合作发展的屯门飞扬，在踏入2月后亦先后录成交，销售成绩不俗。

Blue Coast 3B期批满意纸快应市

长实旗下黄竹坑Blue Coast II近月销售成绩不俗，发展商透露，项目3B期已获批满意纸，料新春后将展开余货销售。郭子威表示，Blue Coast（即港岛南岸3B期）已获批转让同意书（俗称满意纸），集团计划春节假期后，马上展开推售余货工作。

Blue Coast分2期发展，合共提供1200伙，刚获批满意纸的3B期提供642伙，单位面积介乎452至1267方呎，涵盖2房至4房户型，主打3房户占逾70%，项目于2024年4月推售至今，累售共571伙，套现超过108亿，即尚有71伙可供推售。

近期发展商主力销售Blue Coast II，则提供558伙，面积由443至1267方呎，同样提供2房至4房间隔，以2房户占比最多，占约50%，项目今年至今暂售出14伙，套现近5亿，项目迄今累售逾530伙，套现逾80亿，即两期项目迄今累售逾1100伙，套现逾188亿。

Blue Coast II较早前造出新高价成交，为3座37楼B室，面积1224方呎，为4房连双套房间隔，单位以3818.9万获承接，呎价高见31200元，创整个Blue Coast系列新高。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

