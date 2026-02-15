Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朗日峰天台特色户728万成交 维港．湾畔连沽2伙

新盘速递
更新时间：09:01 2026-02-15 HKT
发布时间：09:01 2026-02-15 HKT

农历新年前夕，新盘市场交投表现不俗，昨计及中环雅盈峰录豪客连购全层6伙、连同货尾项目单日录13宗成交个案；其中，嘉里发展的元朗现楼新盘朗日峰昨日售出16楼F室天台特色户，面积424方呎，2房间隔，附连393方呎天台，以728万连同1个车位成交，呎价约17,170元。

维港．湾畔3房呎价3.28万

中国海外牵头发展的启德维港．湾畔1B期于昨日连沽2伙，合共套现3,502.6万，平均成交呎价31,329元。其中包括2B座23楼C室，面积569方呎，3房间隔，成交价1,867.5万，呎价约32,821元。另外一伙为2B座11楼J室，面积549方呎，2房连储物室间隔，以1,635.1万成交，呎价29,783元。

项目自开售至今，合共售出205伙，套现逾36亿，单位平均成交价逾1,750万，平均成交呎价约3万。

皓日3房户997万售出

恒隆旗下九龙湾皓日最新沽售11楼F室，面积593方呎，3房间隔，以约997万售出，呎价约16,816元。据了解，该名买家原居于将军澳区，钟情九龙湾完善社区配套，加上区内全新基建相继落成，生活便利，同时价钱亦具吸引力，故参观现楼示范单位后，决定入市自住用。

相关文章：雅盈峰获投资者掷逾1亿圈全层单位

