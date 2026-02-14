Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新世界上半年推3盘涉约660伙

新盘速递
更新时间：18:20 2026-02-14 HKT
发布时间：18:20 2026-02-14 HKT

新世界营业及市务部总监何家欣表示，集团去年售楼成绩理想，累售逾2,200伙，连车位吸金逾348亿元，创五年新高记录。今年上半年将三盘齐发，包括九龙塘滶蕴，提供约100伙，主打3、4房及特色豪宅。另外尖沙咀全新型格地标项目，提供约60伙，由项目步行仅需约4分钟即达高铁香港西九龙站。

至于大围站上柏傲庄III，将以现楼形式发售，压轴一期面向城门河景单位比例更多，属整个项目最前端及最优越期数，提供约500伙。三盘共涉及约660伙。

为庆祝马年将至，该公司今日于 K11 MUSEA的Nature Discovery Park 举办迎新春活动，与指定人士及其挚友亲朋欢聚一堂，共度喜悦时光，为新一年揭开喜气洋溢序幕，活动成功吸引近百人到场，气氛热闹。

活动融合传统文化与趣味体验，包括小童狮队贺岁表演、专业书法家即席挥毫送上好意头、专属手绘肖像创作，以及节日创意手作工作坊。小朋友亦可即场体验弹奏竖琴及舞狮，在艺术与文化氛围中感受浓厚的新春气息，场面温馨热闹。

另外，指定人士于2026年6月30日或之前成功购买新世界旗下指定单位，更有机会获得指定酒店住宿或餐饮礼遇，总值高达8万元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
影视圈
9小时前
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
3小时前
消息：警起回刘家良和向华胜骨灰 绑匪仍然在逃
02:00
宝福山骨灰被盗．星岛独家丨警成功寻回刘家良向华胜被盗骨灰 「绑匪」连环爆窃 部分家属收勒索要求
突发
11小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
4小时前
情人节荔枝角垃圾桶收花 网民侦探上身：花内有戒指？ 「恋爱专家」拆解最现实弃花理由｜Juicy叮
情人节荔枝角垃圾桶收花 网民侦探上身：花内有戒指？ 「恋爱专家」拆解最现实弃花理由｜Juicy叮
时事热话
5小时前
送公屋户贺年礼物 房署大派利是封 款式居民有话事权？ 网民晒冷战利品｜Juicy叮
送公屋户贺年礼物 房署大派利是封 款式居民有话事权？ 网民晒冷战利品｜Juicy叮
时事热话
7小时前
新年派利是全攻略！14个必知宜忌 避用3颜色利是封？新婚要派「双封」？吉日拆利是可聚财
新年派利是全攻略！14个必知宜忌 避用3颜色利是封？新婚要派「双封」？吉日拆利是可聚财
生活百科
7小时前
「洗米嫂」陈慧玲露肩会神秘猛男！同框扭动身躯骚默契 男方「星级」身份曝光
「洗米嫂」陈慧玲露肩会神秘猛男！同框扭动身躯骚默契 男方「星级」身份曝光
影视圈
8小时前
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
影视圈
23小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
2026-02-13 15:00 HKT