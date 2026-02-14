新世界上半年推3盘涉约660伙

新世界营业及市务部总监何家欣表示，集团去年售楼成绩理想，累售逾2,200伙，连车位吸金逾348亿元，创五年新高记录。今年上半年将三盘齐发，包括九龙塘滶蕴，提供约100伙，主打3、4房及特色豪宅。另外尖沙咀全新型格地标项目，提供约60伙，由项目步行仅需约4分钟即达高铁香港西九龙站。

至于大围站上柏傲庄III，将以现楼形式发售，压轴一期面向城门河景单位比例更多，属整个项目最前端及最优越期数，提供约500伙。三盘共涉及约660伙。

为庆祝马年将至，该公司今日于 K11 MUSEA的Nature Discovery Park 举办迎新春活动，与指定人士及其挚友亲朋欢聚一堂，共度喜悦时光，为新一年揭开喜气洋溢序幕，活动成功吸引近百人到场，气氛热闹。

活动融合传统文化与趣味体验，包括小童狮队贺岁表演、专业书法家即席挥毫送上好意头、专属手绘肖像创作，以及节日创意手作工作坊。小朋友亦可即场体验弹奏竖琴及舞狮，在艺术与文化氛围中感受浓厚的新春气息，场面温馨热闹。

另外，指定人士于2026年6月30日或之前成功购买新世界旗下指定单位，更有机会获得指定酒店住宿或餐饮礼遇，总值高达8万元。