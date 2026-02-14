雅盈峰获投资者掷逾1亿圈全层单位

盈大地产及资本策略合作发展的中环全新豪宅雅盈峰，今日（14日）获大手买家斥资逾1亿元购入8楼全层6伙。

盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，雅盈峰开售短短一个月内已经成功售出20伙，套现逾8.2亿元，表现相当亮眼，足证市场对极珍罕豪宅新盘的渴求。继早前获买家购入全层23楼，是次再录得大手成交，一次购入8楼全层6个单位，有见市场对项目「PRIME COLLECTION」系列需求殷切，发展商亦已于昨天加推更多该系列的单位应市。

是次售出单位属8楼全层A至F室，共6伙，总成交价逾1.05亿元，呎价由33,600至35,399元。单位属项目PRIME COLLECTION系列，提供1房至2房套户型，面积介乎380至635方呎。是次买家表示，中半山区向来为传统豪宅地段，惟同类型高端豪宅供应稀缺，决定大手购入全层单位作长线投资。

年初一限量招标10伙 涉2及3房户型

雅盈峰昨日再添招标成交，以5101.5万售出1伙中高层3房单位。由于销情保持理想，发展商昨日上载新一份销售安排，推出10伙单位于下周二年初一（17日）以招标形式发售，涉及2房及3房户型。

项目最新售出单位为18楼B室，面积1074方呎，属3房2套连化妆间及工作间间隔，成交价5101.5万，呎价为47500元。项目截至昨日已累积售出14伙，套现逾7亿。

盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，豪宅市场持续活跃，雅盈峰为区内罕有的新盘供应，市场普遍预期租金回报可观，而且自日前公开2房精装修无改动示范单位后，随即接获大量准买家查询。有见及此，发展商决定加推10伙发售。

新推出单位处于项目9楼及10楼，包括8伙2房及2房1套单位，面积介乎511方呎至635方呎；以及15楼A室及B室，面积1029方呎及1074方呎，属3房1套及3房2套房连化妆间及工作间间隔。上述10伙单位将于年初一以招标形式发售，而周末会以招标形式推出8伙应市。

雅盈峰位于己连拿利3号，全盘共提供99伙，面积约380至2523方呎，标准户型涵盖1房至4房双套，主打3房或以上大宅，另设限量特色单位，迎合不同需要。该盘预计关键日期为今年6月30日，属短楼花项目。

其中面积最细为3楼、5楼至12楼的E及F室，面积约380方呎，均属1房单位，采开放式厨房设计。面积最大则为31楼A室全层户，面积2523方呎，另设258方呎平台，属4房4套及储物室套房间隔。

