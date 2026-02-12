Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

康城13期命名海瑅湾 农历新年后推售

新盘速递
更新时间：15:10 2026-02-12 HKT
发布时间：15:10 2026-02-12 HKT

信和与嘉华、嘉里及招商局置地合作发展的将军澳日出康城13期项目于今日正式命名为「海瑅湾 LA MIRABELLE」，发展商表示是次项目将分两期发展，合共提供2,550伙，预料将在农历新年后推出应市。

信和执行董事田兆源表示，海瑅湾为港铁康城站上盖压轴一期临海项目，将分两期发展，每期料设约1,200伙，合共提供2,550伙。是次项目涵盖1房至4房，主打2房及3房户型，并且有逾6成单位可享海景，预计在农历新年后上载项目楼书及展开推售步伐。

嘉里发展董事及香港区总经理汤耀宗指，项目交通网络成熟，由日出康城驾车约5分钟即可抵达东区海底隧道 ；经未来6号干线只需约18分钟通往西九龙一带。

嘉华国际发展及租务总监（香港地产）尹紫薇称，项目住户可经由24小时有盖行人通道，经商场连接港铁康城站。由康城站出发，4站直达港铁鲗鱼涌站，5站前往港铁观塘站，连接港岛及九龙东CBD。

招商局置地执行董事兼总经理黄竞源提到，项目周边购物配套完善，享「 The LOHAS 康城」商场约48万方呎购物及消闲空间，区内亦设有约130万方呎绿化休憩空间。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
13岁体操冠军傅佳丽，长期被打骂索财，导致跳楼。
01:19
13岁体操冠军傅佳丽被打骂索财跳楼 2名涉事教练被立案调查
即时中国
5小时前
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
60年代女团姊妹花终极合体 大家姐风韵犹存与世无争不苦恼 曾公开致富之道全靠「孤寒」？
60年代女团姊妹花终极合体 大家姐风韵犹存与世无争不苦恼 曾公开致富之道全靠「孤寒」？
影视圈
7小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
饮食
20小时前
80年代「最经典童星」移居珠海变房地产精英  踢爆专呃香港人买楼骗局  捞到风生水起：买豪宅非难事
80年代「最经典童星」移居珠海变房地产精英  踢爆专呃香港人买楼骗局  捞到风生水起：买豪宅非难事
影视圈
6小时前
年宵食档再现「水鱼价」！？土瓜湾日升小食韭菜饼杀入年宵定价倍升！网民：韭菜现场收割
年宵食档再现「水鱼价」！？土瓜湾日升小食韭菜饼杀入年宵定价倍升！网民：韭菜现场收割
饮食
5小时前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
2026-02-11 11:00 HKT
申请「天伦乐调迁」4个月后极速配房 母亲大屋搬细屋与粉岭女儿同邨同座 网民：快得咁紧要｜Juicy叮
申请「天伦乐调迁」4个月后极速配房 母亲大屋搬细屋与粉岭女儿同邨同座 网民：快得咁紧要｜Juicy叮
时事热话
5小时前
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
23小时前