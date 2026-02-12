康城13期命名海瑅湾 农历新年后推售
发布时间：15:10 2026-02-12 HKT
信和与嘉华、嘉里及招商局置地合作发展的将军澳日出康城13期项目于今日正式命名为「海瑅湾 LA MIRABELLE」，发展商表示是次项目将分两期发展，合共提供2,550伙，预料将在农历新年后推出应市。
信和执行董事田兆源表示，海瑅湾为港铁康城站上盖压轴一期临海项目，将分两期发展，每期料设约1,200伙，合共提供2,550伙。是次项目涵盖1房至4房，主打2房及3房户型，并且有逾6成单位可享海景，预计在农历新年后上载项目楼书及展开推售步伐。
嘉里发展董事及香港区总经理汤耀宗指，项目交通网络成熟，由日出康城驾车约5分钟即可抵达东区海底隧道 ；经未来6号干线只需约18分钟通往西九龙一带。
嘉华国际发展及租务总监（香港地产）尹紫薇称，项目住户可经由24小时有盖行人通道，经商场连接港铁康城站。由康城站出发，4站直达港铁鲗鱼涌站，5站前往港铁观塘站，连接港岛及九龙东CBD。
招商局置地执行董事兼总经理黄竞源提到，项目周边购物配套完善，享「 The LOHAS 康城」商场约48万方呎购物及消闲空间，区内亦设有约130万方呎绿化休憩空间。
