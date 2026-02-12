Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

豪宅受投资者追捧 雅盈峰加码推2伙三房招标发售

新盘速递
更新时间：13:31 2026-02-12 HKT
发布时间：13:31 2026-02-12 HKT

盈大地产及资本策略发展的中环半山己连拿利全新豪宅项目雅盈峰，自推出以来，一直是市场的焦点所在，再加推新一份销售安排，将于本周日（15日）以招标形式发售2伙三房户，分别16楼C室及17楼B室。

盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，项目自推出以来一直收到众多高端买家及投资者热切关注及查询，而首阶段推出的 「CENTRUM COLLECTION」 (15至23楼) 三房户已经进入倒数阶段，准买家对相关系列的户型查询更是有增无减，为回应市场需要，决定上载最新销售安排，以招标形式发售16楼C室及17楼B室。

招标单位为项目16楼C及17楼B室，属3房1套房及3房双套房间隔，面积分别为1,029及1,074方呎。单位均坐拥东南优越朝向，其中B室设宽敞客饭厅逾8米阔、与睡房同向，全部均可饱览占地 60 万方呎的香港动植物公园，更能远眺香港公园双园延绵翠绿，以及礼宾府、中环及金钟一带繁华景致，横厅设计巧妙连接近60方呎「三合一露台」，空间感十足且采光极佳。宽阔格局特别适合家具灵活摆放，营造舒适的奢华居家体验。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
饮食
18小时前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
2026-02-11 11:00 HKT
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
大埔广福邨夫妇疑争拗买新电视 妻菜刀斩伤丈夫背部 涉伤人被捕
大埔广福邨夫妇疑争拗买新电视 妻菜刀斩伤丈夫背部 涉伤人被捕
突发
4小时前
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
22小时前
13岁体操冠军傅佳丽，长期被打骂索财，导致跳楼。
13岁体操冠军傅佳丽被打骂索财跳楼 2名涉事教练被立案调查
即时中国
3小时前
60年代女团姊妹花终极合体 大家姐风韵犹存与世无争不苦恼 曾公开致富之道全靠「孤寒」？
60年代女团姊妹花终极合体 大家姐风韵犹存与世无争不苦恼 曾公开致富之道全靠「孤寒」？
影视圈
5小时前
年宵食档再现「水鱼价」！？土瓜湾日升小食韭菜饼杀入年宵定价倍升！网民：韭菜现场收割
年宵食档再现「水鱼价」！？土瓜湾日升小食韭菜饼杀入年宵定价倍升！网民：韭菜现场收割
饮食
3小时前
爱泼斯坦案｜韩裔女受害人亲揭诱骗操控内幕：世上没有东西是免费的
爱泼斯坦案｜韩裔女受害人亲揭诱骗操控内幕：世上没有东西是免费的
即时国际
8小时前