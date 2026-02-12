豪宅受投资者追捧 雅盈峰加码推2伙三房招标发售

盈大地产及资本策略发展的中环半山己连拿利全新豪宅项目雅盈峰，自推出以来，一直是市场的焦点所在，再加推新一份销售安排，将于本周日（15日）以招标形式发售2伙三房户，分别16楼C室及17楼B室。

盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，项目自推出以来一直收到众多高端买家及投资者热切关注及查询，而首阶段推出的 「CENTRUM COLLECTION」 (15至23楼) 三房户已经进入倒数阶段，准买家对相关系列的户型查询更是有增无减，为回应市场需要，决定上载最新销售安排，以招标形式发售16楼C室及17楼B室。

招标单位为项目16楼C及17楼B室，属3房1套房及3房双套房间隔，面积分别为1,029及1,074方呎。单位均坐拥东南优越朝向，其中B室设宽敞客饭厅逾8米阔、与睡房同向，全部均可饱览占地 60 万方呎的香港动植物公园，更能远眺香港公园双园延绵翠绿，以及礼宾府、中环及金钟一带繁华景致，横厅设计巧妙连接近60方呎「三合一露台」，空间感十足且采光极佳。宽阔格局特别适合家具灵活摆放，营造舒适的奢华居家体验。