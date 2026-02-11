中环雅盈峰首推细户周六招标 加开2房示位参观

盈大地产与资本策略合作发展的中环雅盈峰销情持续，将于周六展开新一轮招标发售，首度推出项目的1房及2房中小型单位。

盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，推出约数个星期已接连录成交，于昨日上载新销售安排，推出8楼全层6伙，于周六开始招标，价钱会参考先前项目中层单位成交。她说，项目至今成交单位均为逾千方呎大宅，见反应理想，将推出项目1房至2房户型，面积约380至635方呎。

陈惠慈认为，近期不少家族办公室有兴趣投资本港物业市场，相信项目中小型单位会受追捧现时已有不少客人查询一次过购入全层不同单位。而且租务市场气氛向好，位于中环等市区呎租能达100元；若项目位于半山地段，且楼龄簇新，呎租有望达120元水平，料回报能迎合投资意欲。

项目昨日售出26楼A室，4房双套设计，面积1,608方呎，成交价近1亿元，呎价达60,388元，双创项目新高。陈惠慈说，同类型单位全盘仅设6伙，单位市场讨论度高，故认为余下5伙同类单位有提价空间。

陈惠慈指出，项目至今售出13伙，套现6.6亿元，成交价平均近5,000万元。现时客源约6成为非本地客，其余4成为本地客。

雅盈峰12楼C室2房示范单位：

发展商今另开放新的2房连家具无改动示范单位供参观，示范单位仿12楼C室搭建，面积512方呎，属2房间隔，层与层之间高度达3.3米。

其中主人房面积达150方呎，预留位置作衣帽空间，另一间睡房以玻璃趟门作分隔，提高单位整体的空间感。客厅外连三合一露台，并采用开放式厨房设计。