西半山豪宅天御屡吸大手客 郭炳江现身「睇楼」

近日楼市重回升轨，豪宅物业尤其受追捧，由恒基及新世界发展的西半山豪宅盘天御，开售至今已促成多宗逾亿元大额成交，备受市场关注，昨日更吸引另一本港大型地产商、新地代理资深董事郭炳江前往该豪盘参观，未知是观摩同行靓盘，还是自选「心头好」。

昨日早上郭炳江乘车到达天御后，由恒基物业代理董事及营业（一）部总经理林达民迎接，然后入内正式开始参观现楼。同行另有近10位高层陪同参观，包括新地副董事总经理雷霆等。

新地郭炳江（右二）昨前往西半山豪宅新盘天御参观现楼。右一为恒基林达民。

天御开售至今吸引多位城中名人与老牌家族入市，消息指，项目买家包括针织商人罗建生家族，以逾3.54亿元买入全层特色户，以及汤臣集团执行董事汤子嘉以约1.12亿元购入高层大宅等。

值得一提的是，天御1座顶层的三层复式Penthouse 52W，面积冠绝全港分层户，达12582方呎，属5房设计，配备1283方呎平台及2186方呎天台。于55楼为总统套房设计，备有健身室及桑拿室，天台设有私人泳池。三层以特色旋转楼梯连接，另设专属私人升降机大堂，直达单位内部。