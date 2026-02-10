红磡首汇农历年后上楼书 共提供241伙

恒基旗下红磡首汇部署农历新年后上载楼书，3月正式开售。该期数提供241伙，户型涵盖1房至罕见的4房1套及少量特色单位，当中主打大户型，当中4房套单位属过往期数未有提供全新户型，料受市场欢迎。

恒基物业代理董事及营业(一)部总经理林达民表示，现正积极部署尽快开盘，首汇提供1房至4房户型，包括系列至今最大面积的标准单位，为4房1套户型，属过往期数未有提供的全新户型，而2房至3房共占项目6成。

林达民说，项目靠近红磡铁路站，部分单位料可享海景，能远望北角及鲗鱼涌一带。见过往期数余货单位数量不多，故筹备短期内推出首汇。

BAKER CIRCLE系列及THE HADDON现已累计售出1,154伙，销售率逾86%，套现约68亿元。其中必嘉坊 • 曦汇将部分单位租出。呎价可达80元，租出及卖出的单位占项目整体逾9成。

林达民另指，多项负面因素已经消退，且进入减息周期，供求比例亦趋健康，楼价对比低位反弹近7%，对后市走势感乐观。他称，公司去年售出单位成交价共144.2亿元，其中价值近120亿元的成交均于去年9月中之后录得，反映楼市重新向上，预期今年全年成交量按年料录增长。

除了首汇外，今年另有机会推出土瓜湾道及庙街项目，3盘共涉约800伙，视乎进度亦有机会推出古洞项目。