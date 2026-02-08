Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA系列累沽逾3000伙 部署农历年后推荃湾盘

新盘速递
更新时间：16:50 2026-02-08 HKT
发布时间：16:50 2026-02-08 HKT

新地发展的西沙SIERRA SEA 2B期昨日再沽清所推出价单单位，整个系列项目开售至今约9个月累售逾3,000伙，套现逾170亿元。新地副董事总经理雷霆表示，项目销售可谓「全城热抢，闪电沽清」，连同SIERRA SEA系列过往期数，共12轮公开销售均于开售当日沽清所推出单位，至今共售逾3,000伙，套现逾170亿元，属「5破纪录 ，创造历史」。

加紧筹备2C期 最快年内登场

雷霆透露，见项目仍余有大量向隅客，每轮销售亦有新客人，会加紧筹备项目2C期，最快年内登场，涉约500伙。而集团最快有机会于农历新年后推出荃湾项目应市。

新地代理执行董事陈汉麟分析昨日销售情况，指有16组大手客入市，共买55伙，7组客买4伙，9组买家各购3伙，其中最大手客人以逾3,200万买2伙3房及2伙2房。其余单位的销售速度亦见理想，全数单位于昨日下午约2时已沽清。

陈汉麟说，今日另录6宗特色户招标成交，其中呎价最高属2座G1楼G室，面积384方呎，附304方呎花园，以每方呎19,010元标售，总成交价730万元；而售价最高为1座1楼F室，面积640方呎，附250方呎平台，以1,011.2万元售出，相信未来陆续有新招标成交公布。

