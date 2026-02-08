柏蔚森获内地专才入市 呎价逾2.68万创标准户新高

启德新盘备受追捧，由新世界伙拍远东发展启德柏蔚森系列销情持续，昨连沽5伙，合共套现4,974.7万，平均成交呎价近2.2万，其中柏蔚森III Azure Forest 1座21楼C室，享开扬游艇海景及维港海景，面积579方呎，属3房套设计，成交价1,555.8万，呎价26,870元，呎价创标准分层单位新高。

据了解，上述单位买家为内地专才买家参观现楼示范单位及会所后，认为较启德其他新盘优胜，故购入单位作自住。

滶晨II两房成交价1319万

另外，新世界同系帝国、资本策略、丽新发展及港铁合作发展的黄竹坑站上盖新盘港岛南岸滶晨II，则售出2座42楼G室，面积496方呎的2房单位，成交价1,319.1万，呎价约26,595元。

