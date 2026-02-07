雅盈峰招标沽两伙 单日套现逾8900万

盈大地产及资本策略合作发展的中环雅盈峰，今日以招标售出18楼A室及20楼A室，均为3房套连工作间间隔，面积1,029方呎，成交价分别为4,393.83万及4,507.02万元，呎价42,700及43,800元，该盘单日套现约8,900.85万元。

为回应市场殷切需求，发展商首度推出项目高层4房户应市，并已于上载最新销售安排推出26 楼A室，将于下周二（10日）招标发售。

首推CROWN COLLECTION

盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，项目销情持续，首阶段推出的3房户受追捧，继早前首次推出全层，随即收到更多对更高层及4房单位的查询。有见及此，决定首度推出项目高层系列 CROWN COLLECTION（25至30楼）的4房双套房连化妆间及工作间单位应市。

最新招标单位为项目26楼A室，属4房双套房连化妆间及工作间间隔，面积 1,608方呎。单位逾9米的宽阔客饭厅以横厅设计，面积超过500方呎。单位座向东南，可饱览占地60万方呎的香港动植物公园，能远眺香港公园双园延绵翠绿。主人套房及两睡房与客厅同向，同样饱览双园美景。偌大主人套房连浴室及步入式衣帽间，面积约250方呎。

单位层与层之间的高度达3.5米，较中层单位更高，采光及空间感极佳。厨房为梗厨设计，连同工作间面积近200方呎，切合大家庭客户需求。厨房配备德国顶级品牌橱柜，以及国际豪宅标配的一系列家电等。

雅盈峰短短两周多已累沽9伙过千呎3房户，合共套现超过4亿元。