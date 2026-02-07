SIERRA SEA 2B期今售218伙即日沽清 最大手客3000万购4户

新地旗下西沙SIERRA SEA 2B期今日展开第三轮，即压轴一轮公开发售，涉218伙，涵盖153伙2房及65伙3房。

就设于九龙站商厦的售楼现场所见，不少准买家一早到场等候，人龙不断，场面甚是墟冚，气氛不俗，同时现场继续可见不少年轻准买家身影。市场消息指，该盘今日发售218伙已全数沽清。

今日开售单位涵盖153伙2房及65伙3房，以最高15%折扣优惠计算，整批单位折实平均呎价12,830元。其中售价最低单位为1座2楼H室，面积458方呎，2房间隔后，折实售价461.89万元。

售价最高单位为1座33楼A室，面积701方呎，3房间隔，折实售价为1,016.51万元；呎价最高单位第3座31楼F室，面积422方呎，2房间隔，折实呎价14,821元。

陈永杰料延续即日沽清佳绩

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，踏入二月份，整体楼市气氛仍然火热，西沙湾项目仍累积大批向隅客，预计今天很大机会延续即日沽清的佳绩，今日出席客户以用家占约5成，投资者占约5成。大手时段，该行录得1组客购4伙，其中最大手斥资约3,000万元购入2间三房及2间两房户。

利嘉阁有大手客2100万元购4伙

利嘉阁新界区董事郑健粮表示，该行今日就接连录得4宗「一客四食」，当中有大手客斥资逾2,100万元连购4伙，该客户早前曾亲身视察项目，对周围环境十分钟情，因此决定斥资购入单位作长线投资用途。

