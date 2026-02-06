Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亲海駅下周发售最后8伙 推「马年新春入伙大利是」价惠

长实旗下油塘亲海駅已进入现楼阶段，并仅余最后8伙可供发售，故集团今日最新销售安排，将于下周二（10日）以先到先得形式发售2伙II期2房及1伙II期3房户 ，以及同日以招标形式发售3伙II期复式户及2伙I期的3房户。

最低呎价1.5万

价单发售的单位中，最平为2A座11楼D室，实用面积464平方呎，属2房（梗厨)间隔，高可享售价16%折扣，折实价为717.9万元，折实呎价15,472元。

是次以招标形式发售3伙复式户，其中1伙为Garden Villa单位，住户可经私人花园直接进入单位；另外2伙为Sky Villa单位，住户除享尊属升降机出入外，单位内置楼梯直达私人天台，享高私隐度，其中Sky Villa A7室，面积511方呎，附连170方呎天台，将连全屋家私出售。

长实营业部经理陈咏慈表示，有见市区复式户一户难求，最近接获不少代理或客人查询，因此发展商提供多项优惠助买家轻松置业，相信将吸引不少投资或自住客人入市。

另外，发展商送出「马年新春入伙大利是」优惠，由2月10日起至3月16日期间签署临时买卖合约，凡于指定期间购买任何复式户及3房户均可获赠价值88,000元的购物礼券以及车位优先认购权。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

