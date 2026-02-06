SIERRA SEA 2B期明日推售218伙 折实均价1.28万

新地旗下西沙SIERRA SEA连环取得报捷成绩，2B期将于明日进行压轴第3轮推售，推出价单上的218伙发售，折实平均呎价1.28万。

SIERRA SEA 2B期昨日率先以招标方式推售20伙，为首天供准买家竞投，有待发展商公布招标结果，同日亦为周六（7日）压轴一次公开发售截票，惟发展商未有公布入票结果，项目将于今日进行抽签及公布抽签，届时可获知入票成绩。以上一轮推售为例，发展商同样未有公布入票结果，而公布的抽签结果显示，上一轮推售仍录得逾4万张入票。

项目将于明日进行第3轮，即压轴一轮公开发售，共涉及218伙，涵盖153伙2房及65伙3房，以最高15%折扣优惠计算，整批单位折实平均呎价12830元，以价单价计算市值近16亿。

SIERRA SEA 2B期明日进行压轴推售，合共推出218伙价单单位发售。

该218伙中，售价最低单位为1座2楼H室，面积458方呎，2房间隔后，折实售价461.89万；售价最高单位为第1座33楼A室，面积701方呎，3房间隔，折实售价为1016.51万；呎价最高单位第3座31楼F室，面积422方呎，2房间隔，折实呎价14821元。

由于项目向隅客众多，是次推售发展商调整买家可认购单位数量，以便更多买家有机会认购单位，大手组时段Super A每组买家最少认购3伙，上限为最多可买4伙，对比上两轮中最多可购6伙有所缩减。另外，B组散客时段中买家最多只可购1伙，较上两轮的最多2伙亦有所减少，目的为令更多买家能有机会认购单位。

