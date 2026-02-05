Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上水云向4伙特色户拟率先招标推售 大手买家优先选购

新盘速递
永泰发展的粉锦公路新盘云向持续软销，并不排除一次过推售全部4伙特色户，并考虑优先售予大手买家。

永泰执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，项目自开始展开推广后查询不断增加，其中初步有约30组客对项目仅设4伙的顶层特色户感兴趣，考虑于农历新年前一次过推售全部4伙特色户，另外亦有大手客表示有意大手购入特色户，因此亦计划安排供大手买家优先选购。

杨聪永续指，顶层特色单位面积由688方呎至868方呎，均为3房1套连储物室套设计，附连由324方呎至692方呎平台。4间大宅一字排开面向西南方，可享开扬高尔夫球场景观及远眺深圳区景色。

其中今日率先介绍的顶层单位B室，面积868方呎，附连692方呎平台，客饭厅呈长形开则，长近6米，楼高3.5米，空间感十足，主人房接连69方呎观景平台。

相关文章：

上水古洞新盘云向收逾2000查询 预告农历新年后开价 定价参考东铁沙田大围沿线

