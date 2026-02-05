DEEP WATER SOUTH上楼书涉154伙 农历年后招标

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑上盖港岛南岸第6期DEEP WATER SOUTH于今日正式上载项目6B期GRANDE BLANC楼书，涉154伙，主打3房或以上大宅，面积837至2,642方呎，另设特色单位。预计农历新年假后开放示范单位及展开招标。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，项目自推出后备受市场追捧，连录逾4,000宗查询，其中项目6B期GRANDE BLANC备受市场期待，决定于今日上载项目6B期楼书。

黄光耀指，6B期全数主打3房及4房大宅，涉154伙，面积837方呎至2,642方呎。标准单位方面，3房1套连工作间套设60伙，占全盘约39%；3房1套连储物室套房间隔，设30伙，占19.5%；4房2套连储物室及工作间套间隔，以及4房2套连工作间套间隔均设29伙，分别占约19%。项目另外设有5伙平台特色户，以及全盘仅1伙的4房3套连娱乐室及工作间套房的天际特色单位。

黄光耀续指，目前查询客源分布方面，港岛客占约6成，2成来自九龙，1成为新界区客。而自用客占6成，4成为投资客。另外内地客及新香港人准买家占整体约4成。预计于农历新年后开放示范单位及招标，并且有信心打破港岛南岸呎价纪录。

会德丰地产助理董事兼总经理(商务)余丽珠称，项目部分单位可享深水湾及寿臣山景观，另外部分单位则可外望南朗山及项目南法度假式会所景致。

另外，项目亦联同品牌家具推出置业礼遇。Kitchen Infinity执行董事黄斯淳指，项目买家入伙后1年内购买系列品牌家具，可享7折优惠。