黄竹坑Blue Coast II获内地客团购 1.4亿扫4伙四房户

港岛新盘向来不乏捧场客，由长实与港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸Blue Coast II，昨日以招标方式连沽4伙4房单位，合共套现达1.4亿；据了解，上述买家均属一组内地客联同团购该批单位。

杨桂玲：意向价上调3%

上述单位全属4房双套连储物房及洗手间间隔，分别位于16楼、19楼、20楼及21楼的A单位，面积1267方呎，成交金额分别为3534.93万、3547.6万、3547.6万及3560.27万，呎价约27900、28000、28000及28100元，总成交金额达1.4亿。

据了解，该组买家为内地客人，联同团购4伙4房单位，全因看中Blue Coast II兼具市区地利与海景景观优势，享独立升降机可直达商场，同时坐拥铁路及商场上盖的便捷生活配套，适合一家大小同住。

全属4房双套间隔

买家的置业初衷正是希望与亲朋好友就近居住、互相照应，打造小社区生活，故此联合入标团购作自住之用。

长实营业部副首席经理杨桂玲表示，Blue Coast II自开放现楼后销售已突破200伙，全系列至今累售1101伙，套现逾188亿，仅余不足100伙。有见市场气氛持续向好，集团将于下周二（10日）起，将中层4房单位的招标意向价上调3%。

打造小社区生活

Blue Coast为黄竹坑站上盖规模最大项目，合共提供1200伙；当中Blue Coast II由2幢38层高分层住宅组成，为第3座及5座，合共提供558伙，面积443至1267方呎，涵盖2房至4房户，包括11伙位于项目6楼的平台特色户。