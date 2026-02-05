Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄竹坑Blue Coast II获内地客团购 1.4亿扫4伙四房户

新盘速递
更新时间：11:32 2026-02-05 HKT
发布时间：11:32 2026-02-05 HKT

港岛新盘向来不乏捧场客，由长实与港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸Blue Coast II，昨日以招标方式连沽4伙4房单位，合共套现达1.4亿；据了解，上述买家均属一组内地客联同团购该批单位。

杨桂玲：意向价上调3%

上述单位全属4房双套连储物房及洗手间间隔，分别位于16楼、19楼、20楼及21楼的A单位，面积1267方呎，成交金额分别为3534.93万、3547.6万、3547.6万及3560.27万，呎价约27900、28000、28000及28100元，总成交金额达1.4亿。

据了解，该组买家为内地客人，联同团购4伙4房单位，全因看中Blue Coast II兼具市区地利与海景景观优势，享独立升降机可直达商场，同时坐拥铁路及商场上盖的便捷生活配套，适合一家大小同住。

全属4房双套间隔

买家的置业初衷正是希望与亲朋好友就近居住、互相照应，打造小社区生活，故此联合入标团购作自住之用。

长实营业部副首席经理杨桂玲表示，Blue Coast II自开放现楼后销售已突破200伙，全系列至今累售1101伙，套现逾188亿，仅余不足100伙。有见市场气氛持续向好，集团将于下周二（10日）起，将中层4房单位的招标意向价上调3%。

打造小社区生活

Blue Coast为黄竹坑站上盖规模最大项目，合共提供1200伙；当中Blue Coast II由2幢38层高分层住宅组成，为第3座及5座，合共提供558伙，面积443至1267方呎，涵盖2房至4房户，包括11伙位于项目6楼的平台特色户。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
投资理财
6小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
23小时前
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
2小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
4小时前
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
20小时前
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
影视圈
14小时前
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
时事热话
20小时前
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
影视圈
3小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
2026-02-04 09:40 HKT
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
影视圈
17小时前