ONE STANLEY加推4伙大宅招标

建灏旗下赤柱临海超级豪宅ONE STANLEY销情持续畅旺，今日上载全新销售安排，推出天际复式大宅、复式大宅以及2幢洋房招标，户型多元化，适合不同买家需要。

建灏投资及销售部董事郑智荣表示，项目自踏入2026年后，录得大量客人参观，并且录得多宗成交，鉴于市场反应热烈，决定加推2幢洋房及2个分层特色大宅，并于3月5日(周四)起招标。

其中2号洋房，面积4,732方呎，属4房4套连书房套、工人房、工作间、储物房、家庭厅、前后花园、天台及私人泳池间隔，天台面积1,057方呎，前后花园面积1,608方呎，花园内设有私人泳池，可外望海景，亦可举办池畔派对。洋房设有私人升降机直达每一楼层，1楼寝区及2楼主人套房楼层均向海，可享优美海景。

而11号洋房，面积为3,336方呎，属4房4套连书房套、工人套、工作间、储物房、前后花园及天台，花园面积达680方呎，天台面积737方呎。此外，是次推出分层特色大宅，则分布在3座及9座。当中3座1及2楼B室，属4房2套连工人套及储物房间隔，面积1,910方呎。

值得留意，位处9座2楼及3楼C室为全新打造天际复式大宅连家私示范单位，面积2,566方呎，属4房4套连储物房、私人升降机大堂、庭院及天台间隔，天台面积1,089方呎，可尽览南海无敌美景。

郑智荣又指，ONE STANLEY推售至今累售35伙，总成交金额达37.8亿元；鉴于香港的利率正处于低位，而传统南区优质住宅项目供应短缺，优质豪宅项目升值潜力可期，相信农历新年后，市场气氛将继续向好，各路资金将加快入市，有信心项目将于短期再录得成交。

