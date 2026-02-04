雅盈峰累沽7户套现逾3.2亿 计划推全层招标

盈大地产及资本策略合作发展的中环雅盈峰推出后销情不俗，两星期内累售7伙逾千方呎大宅，合共套现逾3.2亿元。发展商表示，于昨晚以招标形式加推两伙3房1套连梗厨大宅，未来亦计划以全层形式推出招标。

盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，项目推出至今两星期售出7伙大宅，合共套现逾3.2亿元。项目于昨晚上载新一份销售安排，于周六（7日）起以招标形式推售2伙中层3伙1套连梗厨大宅。

陈惠慈续指，项目现时录有不少大手客查询，其中有一半为本地客，另一半为内地客及新香港人。另外亦有不少大手客打算购入项目全层，因此未来亦将计划以全层形式推售。

至于对后市看法，陈惠慈称上月整体豪宅销情不俗，售出26伙套现逾50亿，反映现时豪宅需求高，随著现时资金流入豪宅市场，预计豪宅市场全年有约8%至10%升幅。

另外，项目亦与品牌家电合作。Kitchen Infinity创办人兼行政总裁黄刘沛心表示，项目3房及以上单位均配备品牌厨房设备及厨柜，价值逾100万元。