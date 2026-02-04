Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上水云向最快农历新年后开价 园林会所占地2.8万呎

新盘速递
更新时间：17:19 2026-02-04 HKT
发布时间：17:19 2026-02-04 HKT

永泰发展的粉锦公路663号新盘云向，今日（4日）率先曝光项目会所设计，明日将介绍项目特色户优势，最快农历新年后开价，计划为新盘向隅客推出特别安排。

永泰执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，云向将按照项目自身推盘步伐，于新年前持续软销，最快农历新年后开价。特别留意到市场上有一定的向隅客，计划为新盘向隅客推出特别安排。此外，项目亦累积收到逾2,000宗查询，除新界及九龙区准买家外，当中更不乏内地客，占整体查询逾2至3成。

杨聪永预告明日介绍特色户优势，项目仅设有4伙顶层特色户，可享开扬高尔夫球景，有意以招标形式推售。另外，该盘园林会所CLOUD RETREAT，会所连园林面积逾2.8万方呎，

市况方面，近期一手市场持续活跃，相信小阳春已开始，市场亦呈现「有价有量」趋势，相信农历新年后一手会持续量价向好，预计今年楼价有5%至8%升幅。

永泰销售及市务总监周雅诗指出，云向会所目标将高尔夫球场景及绿意引入项目及会所，内种植逾百种植物，让住户可前占北都发展优势，同时随时随地享受度假式写意生活。

RRIA创办人及董事陈乐文说，云向住客园林会所CLOUD RETREAT照顾各年龄层的用家，提供健身室、特设多个户外空间让用户可享受日光浴，亲近大自然。

云向 (CLOUD VIEW) 基本资料
地址 上水粉锦公路663号
座数 1座
单位数目 765伙
户型 开放式至3房
实用面积 196至868平方呎
预计关键日期 2027年3月31日
示范单位地址 待公布
发展商 永泰地产

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
00:47
黄棣珊中学2男1女学生 中山交流团擅外出饮酒租酒店过夜 同学回港揭发 教育局：高度关注
社会
7小时前
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
影视圈
8小时前
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
突发
1小时前
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
5小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
8小时前
港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局｜Juicy叮
港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局｜Juicy叮
时事热话
4小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
2026-02-03 13:30 HKT
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
时事热话
8小时前