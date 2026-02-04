上水云向最快农历新年后开价 园林会所占地2.8万呎

永泰发展的粉锦公路663号新盘云向，今日（4日）率先曝光项目会所设计，明日将介绍项目特色户优势，最快农历新年后开价，计划为新盘向隅客推出特别安排。

永泰执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，云向将按照项目自身推盘步伐，于新年前持续软销，最快农历新年后开价。特别留意到市场上有一定的向隅客，计划为新盘向隅客推出特别安排。此外，项目亦累积收到逾2,000宗查询，除新界及九龙区准买家外，当中更不乏内地客，占整体查询逾2至3成。

杨聪永预告明日介绍特色户优势，项目仅设有4伙顶层特色户，可享开扬高尔夫球景，有意以招标形式推售。另外，该盘园林会所CLOUD RETREAT，会所连园林面积逾2.8万方呎，

市况方面，近期一手市场持续活跃，相信小阳春已开始，市场亦呈现「有价有量」趋势，相信农历新年后一手会持续量价向好，预计今年楼价有5%至8%升幅。

永泰销售及市务总监周雅诗指出，云向会所目标将高尔夫球场景及绿意引入项目及会所，内种植逾百种植物，让住户可前占北都发展优势，同时随时随地享受度假式写意生活。

RRIA创办人及董事陈乐文说，云向住客园林会所CLOUD RETREAT照顾各年龄层的用家，提供健身室、特设多个户外空间让用户可享受日光浴，亲近大自然。