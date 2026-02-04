天玺．海四房大宅逾1.15亿沽 每呎造价5.49万
更新时间：15:53 2026-02-04 HKT
发布时间：15:53 2026-02-04 HKT
发布时间：15:53 2026-02-04 HKT
新地发展的启德天玺．海1期，自去年底现楼后录首宗过亿元成交，为1座8楼A室，面积2,103方呎，属4房3套间隔，成交价1.15512亿元，呎价54,927元。
天玺．海合共细分3期发展，第1期提供256伙，位于项目1座、2座、3座、5座及6座，以及MANSION 1和MANSION 2，提供单位户型设有2至5房间隔。而2A期项目仅设1座，为整个系列项目中的第7座，限量提供43伙，面积1,124至2,476方呎，全属4房间隔。
当中包括42伙标准户，面积1,124至1,150方呎，以及1伙顶层特色复式天池屋。至于仍未正式推售的第2B期就提供140伙，位于整个项目余下的第8座和第9及9A座。
最Hit
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
2026-02-03 13:00 HKT
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
7小时前
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
2026-02-03 13:30 HKT
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
2026-02-03 14:13 HKT