天玺．海四房大宅逾1.15亿沽 每呎造价5.49万

新地发展的启德天玺．海1期，自去年底现楼后录首宗过亿元成交，为1座8楼A室，面积2,103方呎，属4房3套间隔，成交价1.15512亿元，呎价54,927元。

天玺．海合共细分3期发展，第1期提供256伙，位于项目1座、2座、3座、5座及6座，以及MANSION 1和MANSION 2，提供单位户型设有2至5房间隔。而2A期项目仅设1座，为整个系列项目中的第7座，限量提供43伙，面积1,124至2,476方呎，全属4房间隔。

当中包括42伙标准户，面积1,124至1,150方呎，以及1伙顶层特色复式天池屋。至于仍未正式推售的第2B期就提供140伙，位于整个项目余下的第8座和第9及9A座。

