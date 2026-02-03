启德海湾单日沽7伙 套现约7440万
更新时间：19:48 2026-02-03 HKT
发布时间：19:48 2026-02-03 HKT
发布时间：19:48 2026-02-03 HKT
嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，单日再录得7宗成交，包括1宗一房、4宗两房及2宗三房单位，合共套现约7,440万元。
其中包括第2B座17楼A室，面积586方呎，为3房套房间隔，成交价1,358.8万元，呎价23,188元。另2A座9楼A室，面积771方呎，为3房套房连工作间及洗手间，成交价1,696.8万元，呎价22,008元。
启德海湾2月首3日暂已沽出13伙，项目累售722伙，套现逾59亿元。
最Hit
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
2026-02-02 18:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
2026-02-02 17:19 HKT
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
2026-02-02 17:34 HKT
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
2026-02-02 13:00 HKT
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
2026-02-02 17:24 HKT