启德海湾单日沽7伙 套现约7440万

更新时间：19:48 2026-02-03 HKT
发布时间：19:48 2026-02-03 HKT

嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，单日再录得7宗成交，包括1宗一房、4宗两房及2宗三房单位，合共套现约7,440万元。

其中包括第2B座17楼A室，面积586方呎，为3房套房间隔，成交价1,358.8万元，呎价23,188元。另2A座9楼A室，面积771方呎，为3房套房连工作间及洗手间，成交价1,696.8万元，呎价22,008元。

启德海湾2月首3日暂已沽出13伙，项目累售722伙，套现逾59亿元。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

