Castle One by V加推15伙 复式户意向呎价5万

The V Group发展的西半山Castle One by V，自拆售以来备受实力买家追捧，加推15伙，当中复式户意向呎价5万元。

V Group创办人兼董事长陈韵云表示，Castle One by V自拆售后市场反应热烈，发展商加推15伙，涵盖全层及特色物业，包括8楼全层5伙（A至E单位），涵盖开放式至两房间隔，总面积达2,483方呎。

是次亦同步推出3伙特色户，包括6楼A室的平台特色户，面积589方呎，两房间隔连私人平台，打造都会绿洲；位于6楼B室的复式户，面积685方呎，两房复式间隔连露台，空间感十足；以及顶层复式地标，位于31楼及32楼E室，面积879方呎，两房间隔，连351方呎天台，可享维港烟花以及中环繁华景致。



中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，2026年楼市开局理想，豪宅市场交投表现尤为突出。根据中原大数据，一手市场逾亿元交投量已连升两个月，单在1月份，成交宗数高达26宗，平均几乎每日一宗，涉资逾53亿元，按月分别急升7成及5成。与去年同期仅录得3宗、涉资约4.6亿元相比，今年增幅更达七倍及十倍，料创下香港单月豪宅买卖宗数的历史新高，反映资金正加速流入具备保值力的优质资产。



中原高级资深区域营业董事吴小玲表示，Castle One by V自拆售以来以来连环报捷，已套现接近两亿，其中内地客占约8成。市况畅旺更吸引大手客斥资3,800万元连扫3伙，涵盖开放式至两房单位作长线收租，预计整体租金回报率逾3厘。认为项目将继续成为市场焦点，未来成交呎价有望再挑战新高。